Расследования

Сотрудник оборонного завода оштрафован в Волгограде за дискредитацию ВС РФ

Расследования 03.06.2022 16:24
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03.06.2022 16:24


Сегодня, 3 июня, стало известно о привлечении к ответственности за дискредитацию ВС РФ жителя Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в Краснооктябрьском районе при патрулировании экипаж ДПС остановил Daewoo Nexia, 35-летний водитель которой разместил на стекле машины надпись, содержащую призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ при проведении специальной военной операции.

– По данному факту полицейскими в отношении мужчины был составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», – сообщили информагентству в главке регионального управления МВД. 

Как стало известно «Высоте 102», правонарушителя зовут Андрей Кокорин. 35-летний волгоградец лично сообщал о своем задержании авторам телеграм-канала ОВД-Инфо и даже  прилагал фотографию плаката, размещенного на заднем стекле его иномарки. Соответствующий пост был опубликован 12 мая. Тогда же сообщалось, что на помощь волгоградцу выезжал адвокат. Однако усилия защитника, судя по всему, оказались тщетными. 

– Сегодня районный суд рассмотрев собранные сотрудниками полиции материалы, назначил волгоградцу штраф в размере 15 000 рублей, признав его виновным, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

По неподтвержденным сведениям, Кокорин является сотрудником одного из оборонных предприятий, расположенных на территории Волгограда и внесенного в санкционный список Великобритании в марте текущего года.  

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