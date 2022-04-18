Центральный районный суд Волгограда оштрафовал на 45 тысяч рублей местного активиста Михаила Соломонова по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ). Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Суд установил, что в марте 2022 года Михаил Соломонов прокомментировал один из постов в соцсети «ВКонтакте». Опубликованные им высказывания были направлены на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. На заседании Соломонов отрицал свою вину и настаивал, что при публикации комментария он не ставил своей целью дискредитировать российскую армию.
Напомним, что Соломонов в феврале текущего года провел 10 суток в спецприемнике за совершение двух административных правонарушений. Волгоградец зимой организовал велопробег, который прошел с нарушением эпидемиологических требований и создавал помехи движению транспорта. Уже в отделе полиции, куда он был доставлен, в отношении него составили еще один протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.