Норильчанина арестовали в Волгограде на 24 часа за дискредитацию ВС РФ

Краснооктябрьский районный суд Волгограда назначил сутки ареста жителю Норильска Владиславу Николаеву за дискредитацию армии РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина разместил на своей машине знак «Пацифик» с нецензурной надписью.

— Нарушитель в суде вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ не признал, — пояснила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — С его слов, он действительно размещал на автомобиле наклейку с нецензурной надписью, протестуя тем самым против всех войн в мире, но совершено не имел цели дискредитировать войска РФ. Николаев признан виновным и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на сутки.

В суде установлено, что 4 июня 2022 года в 00.20 у дома № 6 по улице 39-й Гвардейской в Волгограде была остановлена машине, на заднем стекле которой была размещена нецензурная надпись, дискредитирующая российскую армию. Автомобиль принадлежал уроженцу Норильска. Он же и находился в тот момент за рулем.

Доказательствами вины норильчанина выступили административный протокол, письменное объяснение Николаева, где он пояснил, что в январе этого года сам изготовил и разместил на своей машине знак «Пацифик» с нецензурной надписью. После житель Норильска отправился в другие регионы страны.

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