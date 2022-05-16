За дискредитацию армии РФ оштрафовали ИП и 16 волгоградцев

Центральный районный суд Волгограда привлек к административной ответственности за дискредитацию армии России 29-летнюю безработную Елену Чуланову. Как стало известно ИА «Высота 102», волгоградка выкрикивала антивоенные лозунги у Вечного огня на площади Павших Борцов.

— Жительницу Волгограда привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе судов региона, всего с 15 марта по 15 мая 2022 года волгоградскими судьями рассмотрено 17 административных дел, касающихся дискредитации российской армии.

В Центральном суде рассмотрено 11 дел, в Красноармейском — два материала, в Иловлинском райсуде суд — два дела, в Камышинском и Урюпинском горсудах — рассмотрено по одному административному материалу.

По итогу 16 жителям Волгоградской области и одной предпринимательнице назначены административные штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Известно, что ИП из Камышина разместила у входа в свое кафе антивоенный лозунг.

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