В Волгограде мошенница оставила рабочего без зарплаты и секса

Происшествия 04.07.2022 11:59
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04.07.2022 11:59
Жертвой мошенников в Волгограде стал 28-летний аппаратчик промышленного предприятия в Красноармейском районе. Как сообщили в УМВД города, мужчина решил скрасить свой досуг и заказать услуги интимного характера. Он нашел на одном из сайтов соответствующее объявление и позвонил по указанному в нем телефону. Ему ответила женщина, которая пообещала назвать адрес, куда приезжать, но попросила сперва сделать предоплату.
После перевода денег на указанный счет женщина попросила оплатить еще и страховку. Мужчина знал о таких случаях мошенничества, но все равно выполнил все указания незнакомки.
В общей сложности он перевел около 40 тысяч рублей, после чего женщина перестала отвечать на телефонные звонки.
Обманутый волгоградец был вынужден обратиться за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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