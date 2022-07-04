В Волгограде мошенница оставила рабочего без зарплаты и секса









Жертвой мошенников в Волгограде стал 28-летний аппаратчик промышленного предприятия в Красноармейском районе. Как сообщили в УМВД города, мужчина решил скрасить свой досуг и заказать услуги интимного характера. Он нашел на одном из сайтов соответствующее объявление и позвонил по указанному в нем телефону. Ему ответила женщина, которая пообещала назвать адрес, куда приезжать, но попросила сперва сделать предоплату.

После перевода денег на указанный счет женщина попросила оплатить еще и страховку. Мужчина знал о таких случаях мошенничества, но все равно выполнил все указания незнакомки.

В общей сложности он перевел около 40 тысяч рублей, после чего женщина перестала отвечать на телефонные звонки.

Обманутый волгоградец был вынужден обратиться за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.



