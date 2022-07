РУСАЛ вошел в число победителей всероссийского конкурса РСПП среди лидеров российского бизнеса

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, вошел в число победителей Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2021».





РУСАЛ был признан одним из победителей в двух номинациях престижного конкурса РСПП: «За вклад в устойчивое развитие территорий» и «За международный проект», а также спецноминации «За обеспечение безопасности работников и популяризацию вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах».





Организаторы и эксперты конкурса высоко оценили эффективность социальных инвестиций РУСАЛа, которые направлены на развитие инфраструктур, сервисов, возможностей, повышающих привлекательность городов для людей, на поддержку и создание организаций и предприятий, которые вносят свой вклад в решение социальных проблем и развитие экономики территорий ответственности Компании, на помощь социально незащищенным группам населения, на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни, волонтерство, повышение качества медицинского обслуживания. В России социальные инвестиции РУСАЛа осуществляются в формате таких известных программ, как «Территория РУСАЛа», «Помогать просто», «Школа городских изменений», а также «Устойчивое развитие территорий ответственности».





Отдельным масштабным направлением деятельности РУСАЛа стала в последние годы борьба с пандемией COVID-19. В 2020 году в Компании был сформирован оперативный штаб, разработан и утвержден оперативный план проведения первичных противоэпидемических, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. В кратчайшие сроки в семи городах Сибири и Урала были построены и оснащены всем необходимым современным оборудованием семь «Медицинских центров помощи и спасения» для лечения больных коронавирусом.





На предприятиях Компании в кратчайшие сроки были организованы пункты тестирования на COVID-19, проведена кампания по вакцинации сотрудников. Была оказана помощь региональным больницам Тайшета, Саяногорска, Шелехова, Братска, Краснотурьинска, Ачинска: закуплены СИЗы и расходные материалы для больниц и госпиталей. В качестве благотворительности переданы 18 аппаратов ИВЛ, 23 концентратора кислорода, 10 оснащенных автомобилей скорой медицинской помощи, 14 портативных транспортных аппаратов ИВЛ для госпиталей, цифровой рентген-аппарат.





Еще один значимый проект, отмеченный РСПП, – создание бренда алюминия c низким углеродным следом ALLOW. Во всем мире алюминиевая отрасль воспринимается как одна из наиболее углеродоёмких и очень сложный для декарбонизации сектор промышленности. Следуя своей стратегии по сокращению негативного воздействия на окружающую среду и климат планеты, РУСАЛ поставил перед собой задачу формирования новой рыночной категории - алюминия с низким углеродным следом. Компания начала работу над проектом в 2017 году, создав специальный бренд, и уже в 2021 году продажи металла под брендом ALLOW составили 955 000 тонн, или 25% глобального рынка алюминия с низким углеродным следом (за пределами Китая).





Комментируя достижения Компании в конкурсе «Лидеры российского бизнеса», заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт сказала: «Лидером быть непросто. Особенно непросто быть лидером в условиях пандемии коронавируса или трансформации экономики целой страны. Лидерство – это и огромная ответственность. Поэтому РУСАЛ всегда и во всех аспектах своей общественной деятельности был ориентирован на результат, который должен увидеть каждый, для кого ты работаешь, на кого влияют твои проекты и инициативы. Особенно отрадно, что авторитетные эксперты РСПП признали РУСАЛ одним из победителей именно в тех номинациях, которые непосредственным образом связаны с социально-экономическим развитием городов, где располагаются предприятия Компании, со спасением людей, нуждающихся в скорой медицинской помощи, с экологически безопасным будущем нашей страны и всей планеты».





Информация о конкурсе. Цель ежегодного конкурса «Лидеры российского бизнеса» — содействие устойчивому развитию бизнеса, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам России, а также определение динамично развивающихся компаний на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности. Всего в конкурсе РСПП заявлено 12 номинаций и 2 спецноминации. В рамках премии эксперты рассматривают вклад участников в достижение Целей устойчивого развития ООН и целей Национальных проектов России. Церемония награждения состоялась 29 июня 2022 года в рамках очередного съезда членов РСПП.





