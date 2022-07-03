Происшествия

В Волжском после наезда иномарки на дерево и трубу пострадал пассажир

Происшествия 03.07.2022 13:53
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03.07.2022 13:53



В Волжском накануне 32-летний мужчина пострадал в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в половине восьмого вечера.

31-летний водитель, управляя автомашиной «Мазда Фамилиа», двигаясь по ул. Космонавтов, не справился с управлением, в результате машина врезалась в дерево и водопроводную трубу. Пассажир с различными травмами доставлен в больницу.







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