В Волжском после наезда иномарки на дерево и трубу пострадал пассажир









В Волжском накануне 32-летний мужчина пострадал в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в половине восьмого вечера.





31-летний водитель, управляя автомашиной «Мазда Фамилиа», двигаясь по ул. Космонавтов, не справился с управлением, в результате машина врезалась в дерево и водопроводную трубу. Пассажир с различными травмами доставлен в больницу.