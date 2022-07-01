«Мечты сбываются»: правительство России одобрило волгоградскую агломерацию









Правительство России внесло изменения в стратегию пространственного развития до 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минэкономразвития РФ, в документе сформулировано понятие «городская агломерация» как совокупности компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 250 тысяч человек. Попадает под эту концепцию и волгоградская агломерация, включающая прилегающие к городу муниципальные образования.





- При корректировке стратегии были учтены основные цели, реализуемые в рамках новых инициатив социально-экономического развития России до 2030 года, а также поступившие предложения федеральных органов исполнительной власти и субъектов РФ, - отмечает министерство.

На текущий момент сформирован перечень агломераций с учетом расширения состава городских агломераций и для городов с населением менее 500 тыс. человек.

Расширение перечня агломераций, как считают в Минэкономразвития РФ, будет способствовать развитию не менее 40 крупных городских агломераций и сети опорных населенных пунктов. Для регионов - это новый стимул по улучшению обеспеченности своей территории необходимой инфраструктурой. Новые перспективы в данном случае открываются не только для городских агломераций, но и опорных центров в сельской местности.

Примечательно, что в начале текущего года власти Волгоградской области при обсуждении комплексной программы развития областного центра на 10-летний период и далее упоминали про волгоградскую агломерацию. Тогда губернатор Андрей Бочаров отметил, что развитие Волгограда нужно рассматривать как составную часть развития большой волгоградской агломерации, коей является вся Волгоградская область.

- В неё входят и все прилегающие к городу муниципальные образования, соединенные со всеми муниципальными образованиями Волгоградской области современной разноплановой транспортной инфраструктурой. Именно это даст синергетический эффект для всей области и позволит успешно развиваться на десятилетия вперёд, - пояснял губернатор.

Стратегия пространственного развития до 2025 года подготовлена Минэкономразвития России и синхронизирована со стратегической инициативой «Города больших возможностей и малых форм расселения». В документе определены основные направления развития опорных населенных пунктов - центров предоставления услуг для жителей сельских территорий.

По мнению директора научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Дмитрия Землянского, допуск к бюджетным инфраструктурным кредитам, реструктуризации бюджетных кредитов, меры поддержки институтов развития позволят регионам реализовать инициативные проекты по развитию инфраструктуры, прежде всего, в городах и агломерациях.

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