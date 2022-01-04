Чиновники и депутаты поразмышляли о будущем Волгограда

Политика 04.01.2022 15:01
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04.01.2022 15:01
На вопрос, каким будет Волгоград через 10 лет, сегодня попытались ответить руководители города и области. Расширенное совещание, посвящённое формированию комплексной программы развития областного центра на 10-летний период и далее, провел губернатор Андрей Бочаров.
Глава региона подчеркнул, что развитие Волгограда нужно рассматривать как составную часть развития большой волгоградской агломерации, коей является вся Волгоградская область. «В неё входят и все прилегающие к городу муниципальные образования, соединенные со всеми муниципальными образованиями Волгоградской области современной разноплановой транспортной инфраструктурой. Именно это даст синергетический эффект для всей области и позволит успешно развиваться на десятилетия вперёд, - подчеркнул губернатор. - Особое внимание необходимо уделять именно перспективному развитию инфраструктуры по всем направлениям», - заявил глава региона, открывая совещание.
По его словам, в прошедший период удалось не только остановить деградацию, фактически уничтожение городской инфраструктуры, но и сделать серьезные шаги по наведению порядка в городском хозяйстве. Дальнейшее развитие, по мнению Андрея Бочарова, должно происходить с учетом предложений жителей, вынесенных на всестороннее обсуждение. При этом глава региона подчеркнул, что, размышляя о будущем города не позволительно заниматься популизмом и нереализуемыми фантазиями.
«Считаю, что на первом этапе мы должны сосредоточиться на ближайшем десятилетнем периоде и ответить на вопрос, исходя из уже намеченных планов развития страны: «На что еще нам необходимо обратить дополнительное внимание, исходя из исторических, культурных традиций Волгограда, Волгоградской области и конкурентных преимуществ территории, чтобы получить дополнительные ресурсы для развития и стать значимым, ключевым звеном для нашей страны в этих направлениях?», - пояснил губернатор.
Приступить к формированию концепции 10-летней программы развития Волгограда планируют уже в этом году.
Первоочередное внимание в программе, по мнению главы региона, должно быть уделено развитию дорожно-транспортной инфраструктуры; транспортной схеме; перспективному развитию территории города; модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства; вопросам экологии; опережающему развитию инфраструктуры центральной части города; разноплановой социальной инфраструктуры.
Отдельно выделены вопросы формирования единой постоянно действующей сети современной ярмарочной торговли; развития острова Сарпинского; сохранения исторического наследия для последующих поколений.
Фото администрации Волгоградской области
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