Чиновники и депутаты поразмышляли о будущем Волгограда





На вопрос, каким будет Волгоград через 10 лет, сегодня попытались ответить руководители города и области. Расширенное совещание, посвящённое формированию комплексной программы развития областного центра на 10-летний период и далее, провел губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона подчеркнул, что развитие Волгограда нужно рассматривать как составную часть развития большой волгоградской агломерации, коей является вся Волгоградская область. «В неё входят и все прилегающие к городу муниципальные образования, соединенные со всеми муниципальными образованиями Волгоградской области современной разноплановой транспортной инфраструктурой. Именно это даст синергетический эффект для всей области и позволит успешно развиваться на десятилетия вперёд, - подчеркнул губернатор. - Особое внимание необходимо уделять именно перспективному развитию инфраструктуры по всем направлениям», - заявил глава региона, открывая совещание.

По его словам, в прошедший период удалось не только остановить деградацию, фактически уничтожение городской инфраструктуры, но и сделать серьезные шаги по наведению порядка в городском хозяйстве. Дальнейшее развитие, по мнению Андрея Бочарова, должно происходить с учетом предложений жителей, вынесенных на всестороннее обсуждение. При этом глава региона подчеркнул, что, размышляя о будущем города не позволительно заниматься популизмом и нереализуемыми фантазиями.





«Считаю, что на первом этапе мы должны сосредоточиться на ближайшем десятилетнем периоде и ответить на вопрос, исходя из уже намеченных планов развития страны: «На что еще нам необходимо обратить дополнительное внимание, исходя из исторических, культурных традиций Волгограда, Волгоградской области и конкурентных преимуществ территории, чтобы получить дополнительные ресурсы для развития и стать значимым, ключевым звеном для нашей страны в этих направлениях?», - пояснил губернатор.

Приступить к формированию концепции 10-летней программы развития Волгограда планируют уже в этом году.

Первоочередное внимание в программе, по мнению главы региона, должно быть уделено развитию дорожно-транспортной инфраструктуры; транспортной схеме; перспективному развитию территории города; модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства; вопросам экологии; опережающему развитию инфраструктуры центральной части города; разноплановой социальной инфраструктуры.

Отдельно выделены вопросы формирования единой постоянно действующей сети современной ярмарочной торговли; развития острова Сарпинского; сохранения исторического наследия для последующих поколений.

Фото администрации Волгоградской области