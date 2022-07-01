Либо Toyota, либо Lada: стало известно, какие машины чаще покупают с рук волгоградцы

Эксперты Авито Авто назвали марки автомобилей, которые чаще всего покупают жители Волгоградской области с рук. При этом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные исследования, авторы исследования разбили автопредпочтения волгоградцев в зависимости от цены, выделив предпочтения в ценовых сегментах до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей, а также от 3 000 000 рублей. Выяснилось, что жители региона чаще предпочитают автомобили отечественного и японского производства.

– По данным платформы, по итогам квартала средняя цена автомобиля с пробегом в Волгоградской области снизилась на 2,9% по сравнению с I кварталом 2022 года, – сообщили эксперты Авито Авто. – Некоторые модели автомобилей вошли в рейтинг топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах: и в более высоком, и в более бюджетном. Это означает, что эти модели покупатели считают достаточно надежным и практичным выбором, чтобы покупать и почти новые экземпляры с небольшим пробегом, которые стоят дороже, и автомобили постарше по более низкой цене.

Топ-5 самых бюджетных – до 1 500 000 рублей – в Волгоградской области:

ВАЗ (LADA) Priora,

ВАЗ (LADA) 2114 Samara,

ВАЗ (LADA) Granta,

ВАЗ (LADA) 2107,

ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива).

Топ-5 в сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей:

Toyota Camry,

Hyundai Creta,

Kia Sportage,

Volkswagen Tiguan,

Hyundai Solaris.

Топ-5 в сегменте от 3 000 000 рублей: