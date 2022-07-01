Расследования

Либо Toyota, либо Lada: стало известно, какие машины чаще покупают с рук волгоградцы

Расследования 01.07.2022 14:54
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01.07.2022 14:54


Эксперты Авито Авто назвали марки автомобилей, которые чаще всего покупают жители Волгоградской области с рук. При этом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные исследования, авторы исследования разбили автопредпочтения волгоградцев в зависимости от цены, выделив предпочтения в ценовых сегментах до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей, а также от 3 000 000 рублей. Выяснилось, что жители региона чаще предпочитают автомобили отечественного  и японского производства. 

– По данным платформы, по итогам квартала средняя цена автомобиля с пробегом в Волгоградской области снизилась на 2,9% по сравнению с I кварталом 2022 года, – сообщили эксперты Авито Авто. – Некоторые модели автомобилей вошли в рейтинг топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах: и в более высоком, и в более бюджетном. Это означает, что эти модели покупатели считают достаточно надежным и практичным выбором, чтобы покупать и почти новые экземпляры с небольшим пробегом, которые стоят дороже, и автомобили постарше по более низкой цене.

Топ-5 самых бюджетных – до 1 500 000 рублей – в Волгоградской области: 

  • ВАЗ (LADA) Priora, 
  • ВАЗ (LADA) 2114 Samara, 
  • ВАЗ (LADA) Granta, 
  • ВАЗ (LADA) 2107,
  • ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива).

Топ-5 в сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей: 

  • Toyota Camry, 
  • Hyundai Creta, 
  • Kia Sportage, 
  • Volkswagen Tiguan,
  • Hyundai Solaris.

Топ-5 в сегменте от 3 000 000 рублей: 

  • Toyota Land Cruiser, 
  • Toyota Camry, 
  • Toyota Land Cruiser Prado, 
  • Volkswagen Touareg
  • Lexus RX.

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