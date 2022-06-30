В Волгограде всех посетителей ТРК «Европа Сити Молл» вывели на улицу

Происшествия 30.06.2022 20:07
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30.06.2022 20:07
Сегодня, 30 июня, персонал и посетителей ТРК «Европа Сити Молл» в Центральном районе Волгограда вновь попросили экстренно покинуть помещения и выйти на улицу.
По информации очевидцев, к людям обратились по громкой связи.
По предварительной информации, освободить помещения попросили из-за угроз. В настоящее время здание ТРК обследуют сотрудники экстренных служб.
Напомним, сотрудников и посетителей ТРК «Европа Сити Молл» уже эвакуировали 24 июня – шесть дней назад. 17 июня задние торгово-развлекательного комплекса также пришлось освобождать и обследовать на наличие подозрительных предметов из-за сообщения о минировании. Во всех случаях ничего обнаружено не было.
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