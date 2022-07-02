







Инженер из Волгограда Алексей Ивченко за десятки лет придумал множество технических решений в области авиастроения, а также в производстве развивающих головоломок для детей. Работы волгоградца высоко оценены не только в России, но и за рубежом – в Южной Корее, Америке и множестве других стран. А совсем недавно волгоградец изобрел и запатентовал детский конструктор, который может составить конкуренцию заграничному лидеру продаж «Lego».

Корреспонденты ИА «Высота 102» одними из первых увидели изобретение Алексея Ивченко.

Перебрал все советское





Еще в детстве, вспоминает Алексей Ивченко, он мог часами сидеть за сборкой конструкторов. Говорит, что перебрал все наборы советского производства. Родители доставали будущему инженеру и заграничные системы.

– В основе моих творческих поисков лежат детские впечатления, связанные с конструкторами и строительными наборами, – говорит Алексей Ивченко. – «Lego» в моем детстве не было, но был его аналог из ГДР «PEBE», были и другие строительные наборы. В принципе, за свое детство я познакомился со всеми системами, которые рынок предлагает и сегодня. Происходило это в основном стихийно. Видимо, была предрасположенность. В частности, тема пространственных форм мне не была чужда изначально.





Алексей Ивченко скромно говорит о своих достижениях, однако признает, что успел внести вклад не только в разработку детских головоломок и конструкторов. Волгоградец получил опыт работы в нескольких конструкторских бюро Волгограда.

– Я окончил Волгоградский технический университет по специальности «Технологии машиностроения», – рассказывает Алексей Ивченко. – Начало моего профессионального пути было связано с конструкторскими бюро наших промышленных предприятий – Волгоградского завода тракторных деталей и нормалей, «Баррикад», Волгоградского завода транспортного машиностроения. В них я проектировал приспособления для оснастки оборудования на предприятиях.





Позже Алексей связал свою деятельность с авиастроением, где также преуспел. Его конструкторские решения, в частности, получили высокую оценку на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском в 2019 году.

– Моя тема была связана с реконфигурируемыми пространственными формами и направлена на разработку решений, связанных с адаптивной механизацией крыла самолета, – объясняет конструктор. – Это достаточно актуальная тема, которой занимаются представители организаций авиационно-космического строения Boeing и NASA. Моя разработка – альтернатива уже существующих и запатентована в нескольких вариантах. С помощью предложенных мной решений авиастроение может перейти на новый режим эксплуатации самолетов, при котором экономится топливо и повышается маневренность.

До санкций и после

Одновременно с разработкой серьезных инженерных решений Алексей Ивченко увлекся созданием детских игрушек. Его изобретения быстро заметили в других странах. Так, в 2017 году учитель математики из Южной Кореи Хайонг Ли (Haeyoung Lee) связался в одной из социальных сетей с волгоградцем и предложил посотрудничать с ним в создании конструктора «TRANSCON» в качестве наглядного пособия по стереометрии, комбинаторике и математической топологии. Впоследствии работы волгоградского конструктора были продемонстрированы на массовых образовательных мероприятиях в Азии. За вклад в процесс обучения Алексею Ивченко был вручен диплом от Министерства образования Южной Кореи.

После этого, рассказывает Ивченко, ему стали поступать все новые и новые предложения по разработке конструкторов и головоломок. В частности, волгоградец получил опыт работы с американскими компаниями детских игрушек «LUX BLOX» и «Geometiles». До сих пор разработки Ивченко можно найти AliExpress и Ozon.





Антироссийские санкции западных стран внесли коррективы в налаженное сотрудничество Ивченко с зарубежными партнерами. Волгоградцу пришлось свернуть некоторые проекты, а коммерческое взаимодействие в социальных сетях и вовсе оказалось невозможным. Предложения о сотрудничестве от российских организаций также сократились. Однако волгоградский инженер не теряет оптимизма. Запатентовав зимой 2022 года новый конструктор для детей, Алексей Ивченко с усердием ищет партнеров для серийного выпуска игрушки.

– В основе моего конструктора лежат две геометрические фигуры – куб и шестиугольная призма, – объясняет Алексей Ивченко, показывая чертежи и макет детской игры корреспондентам. – Именно их сочетание позволяет добиться множества вариаций по сборке различных моделей. Из них можно собрать образы животных, автомобили и человекоподобных роботов. Всего я придумал около 40 вариантов сборки. В дальнейшем, если моя работа найдет общественный отклик, я бы хотел приступить к разработке дополнительных деталей, которые помогут расширить перечень моделей.

В феврале 2022 года Алексей получил патент на свой продукт и направил предложения о сотрудничестве компаниям из России и Беларуси.

– Я отправил свой проект в «Десятое королевство», в компанию «Тимошка» и белорусскому производителю игрушек «Полесье», - рассказывает инженер. – Одни из них уже согласились реализовать мой продукт, но только если он будет производиться серийно.





Алексей Ивченко считает, что его изобретение может составить достойную конкуренцию «Lego» как по качеству, так и по отпускной цене.

– Производство моего конструктора является не таким уж дорогим, – говорит волгоградец. – Затратным является только приобретение пресс-форм для деталей. Но для массового потребителя конструктор будет значительно дешевле, нежели «Lego», кроме которого, к слову, существует масса других систем. Нисколько не умаляю «Lego», это достаточно универсальная и интересная инженерная система. Но у нее есть и недостатки. Один из самых очевидных – широкая номенклатура деталей. Для стартового запуска мой конструктор технологичнее.



