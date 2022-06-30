Семьям десяти погибших в ДНР военнослужащих в Волгограде вручили ордена Мужества

В Волгограде сегодня, 30 июня, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась церемония вручения орденов Мужества семьям погибших в ходе спецоперации по спасению Донбасса военнослужащих. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на этот раз указом президента Владимира Путина к высокой награде посмертно представлены десять волгоградцев.
Ордена Мужества вручены семьям военнослужащих:
- старший сержант Кахаев Руслан Магомедович
- рядовой Баймышев Валерий Александрович
- старший сержант Котенко Илья Ильич
- младший сержант Кильдиев Руслан Абдуллович
- рядовой Феоктистов Сергей Юрьевич
- рядовой Дмитриев Алексей Иванович
- рядовой Татиев Нурлан Утибаевич
- сержант Атарщиков Ярослав Алексеевич
- ефрейтор Рыбинский Юрий Васильевич
- рядовой Костарев Дмитрий Дмитриевич
– В такой день, наверное, не нужно громких слов. Хочется поблагодарить вас всех за ваших сыновей, – сказал, обращаясь к семьям погибших солдат председатель Центральной конкурсной комиссии МО РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. – Спасибо за ваших мужей. Я хочу сказать просто спасибо. Спасибо.
– Мы гордимся нашими героями, – отметил в свою очередь представитель ветеранского сообщества Александр Струков. – Тяжело терять лучших из лучших. Пройдут десятилетия, но мы ребят не забудем. В память о них мы будем проводить уроки стойкости и мужества. Все они – достойные внуки и правнуки тех, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне.