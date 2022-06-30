Семьям десяти погибших в ДНР военнослужащих в Волгограде вручили ордена Мужества

В Волгограде сегодня, 30 июня, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась церемония вручения орденов Мужества семьям погибших в ходе спецоперации по спасению Донбасса военнослужащих. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на этот раз указом президента Владимира Путина к высокой награде посмертно представлены десять волгоградцев.

старший сержант Кахаев Руслан Магомедович





рядовой Баймышев Валерий Александрович





старший сержант Котенко Илья Ильич





младший сержант Кильдиев Руслан Абдуллович





рядовой Феоктистов Сергей Юрьевич





рядовой Дмитриев Алексей Иванович





рядовой Татиев Нурлан Утибаевич





сержант Атарщиков Ярослав Алексеевич





ефрейтор Рыбинский Юрий Васильевич





рядовой Костарев Дмитрий Дмитриевич





– В такой день, наверное, не нужно громких слов. Хочется поблагодарить вас всех за ваших сыновей, – сказал, обращаясь к семьям погибших солдат председатель Центральной конкурсной комиссии МО РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. – Спасибо за ваших мужей. Я хочу сказать просто спасибо. Спасибо.





– Мы гордимся нашими героями, – отметил в свою очередь представитель ветеранского сообщества Александр Струков. – Тяжело терять лучших из лучших. Пройдут десятилетия, но мы ребят не забудем. В память о них мы будем проводить уроки стойкости и мужества. Все они – достойные внуки и правнуки тех, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне.