Общество

Семьям десяти погибших в ДНР военнослужащих в Волгограде вручили ордена Мужества

Общество 30.06.2022 12:26
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30.06.2022 12:26


В Волгограде сегодня, 30 июня, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась церемония вручения орденов Мужества семьям погибших в ходе спецоперации по спасению Донбасса военнослужащих. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на этот раз указом президента Владимира Путина к высокой награде посмертно представлены десять волгоградцев.


Ордена Мужества вручены семьям военнослужащих: 

  • старший сержант Кахаев Руслан Магомедович 

  • рядовой Баймышев Валерий Александрович 

  • старший сержант Котенко Илья Ильич 

  • младший сержант Кильдиев Руслан Абдуллович 

  • рядовой Феоктистов Сергей Юрьевич 

  • рядовой Дмитриев Алексей Иванович 

  • рядовой Татиев Нурлан Утибаевич 

  • сержант Атарщиков Ярослав Алексеевич 

  • ефрейтор Рыбинский Юрий Васильевич 

  • рядовой Костарев Дмитрий Дмитриевич


– В такой день, наверное, не нужно громких слов. Хочется поблагодарить вас всех за ваших сыновей, – сказал, обращаясь к семьям погибших солдат председатель Центральной конкурсной комиссии МО РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. – Спасибо за ваших мужей. Я хочу сказать просто спасибо. Спасибо. 


– Мы гордимся нашими героями, – отметил в свою очередь представитель ветеранского сообщества Александр Струков. – Тяжело терять лучших из лучших. Пройдут десятилетия, но мы ребят не забудем. В память о них мы будем проводить уроки стойкости и мужества. Все они – достойные внуки и правнуки тех, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне. 

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