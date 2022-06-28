



ВТБ Лизинг запустил специальную программу «Нулевой аванс» при приобретении новой техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей*. В рамках программы без авансового платежа доступны новые седельные тягачи, прицепы, полуприцепы или техника категории E, произведённые в России и СНГ, Европе, Америке, Корее, Японии и Китае.





Например, седельный тягач КАМАЗ-5490 стоимостью 9 250 000 руб. можно приобрести с авансом 0% сроком на 5 лет. При условии выкупного платежа в размере 30% от стоимости машины ежемесячный платеж в период финансовой аренды составит 193 533 рубля, а экономия на налогах более 3,8 млн рублей**.





-ВТБ Лизинг постоянно совершенствует условия финансирования автотранспорта для своих клиентов. В текущей экономической ситуации мы хотим поддержать развитие малого и среднего бизнеса, поэтому компания приняла решение снизить аванс до 0% на определённый тип техники для входа в лизинговую сделку. Это позволит грузоперевозчикам, строительным и дорожно-строительным компаниям без первоначальных вложений приобретать необходимые машины для развития бизнеса, — отметил Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ВТБ Лизинг.





* - По условиям программы «Нулевой аванс» комиссия при заключении сделки составит от 5 000 рублей.





** - Указанный расчет является предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН и достигается за счет возврата НДС со всех лизинговых платежей и уменьшения налога на прибыль.



