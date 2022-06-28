Экономика 28.06.2022 08:36 Новости компаний
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28.06.2022 08:36 Новости компаний
Волгоградское отделение Сбербанка и АК «Торгово-промышленная группа «БИС» подписали соглашение о сотрудничестве по расширению взаимодействия через платформу Домклик от Сбербанка. Предметом соглашения стало подключение к сервису подбора объектов недвижимости нового жилого комплекса «Колизей» ТПГ «БИС» на витрине Домклик от Сбербанка.
В рамках сервиса подбора объектов недвижимости клиенты Сбербанка с одобренным ипотечным кредитом получают индивидуальные предложения от застройщика с учётом их предпочтений по стоимости квартиры и расположению ЖК. Подборка объектов недвижимости от застройщика направляется в чат личного кабинета клиента в Домклик от Сбербанка.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк:
«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с одним из лидеров регионального строительного рынка и готовы поддержать его, предоставив банковские услуги и сервисы с применением современных технологий. Уверена, наше продуктивное взаимодействие по предоставлению не просто ипотечного кредита, а целого комплекса услуг при покупке новой квартиры будет способствовать улучшению жизни жителей Волгоградской области».
Александр Назаров, АК «Торгово-промышленная группа «БИС»:
«Наша приоритетная задача – обеспечить население региона современным и доступным жильём. При этом процесс покупки также должен быть максимально удобным. Порядка 80% наших квартир приобретаются в ипотеку, которые в том числе оформлены и в Сбербанке. Для нас важно расширять сотрудничество с региональным отделением одного из крупнейших банков страны также и в части неипотечных сервисов, ведь это позволяет комфортно решать жилищный вопрос наших новосёлов».
Напомним, региональное отделение Сбербанка и АК ТПГ «БИС» сотрудничают в рамках реализации ипотечных программ, использования эскроу-счетов, проектного финансирования. Так, при поддержке Сбербанка строительная компаний уже ввела в эксплуатацию 44 дома общей площадью более 307 тысяч квадратных метров.
Также в текущий момент для жителей Волгоградской области доступно более 300 квартир в ЖК Колизей, который строит АК ТПГ «БИС», для онлайн-бронирования на витрине Домклик от Сбербанка.
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