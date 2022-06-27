Федеральные новости

Эксперимент с налогами и деньги на выживание: с 1 июля в России вступят в силу новые законы

Федеральные новости 27.06.2022 09:41
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27.06.2022 09:41


В России в первых числах июля в силу вступит 14 подписанных президентом Владимиром Путиным законов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Госдумы, часть законодательных новелл встанет на защиту российских пенсионеров, а также предпринимателей. Отдельные законы касаются безопасности граждан. 

Так, с 1 июля на территории России вводится специальный налоговый режим для малого бизнеса. Согласно новому закону, уже со следующего месяца россияне, впервые зарегистрировавшие малый бизнес и ИП, смогут применить новый экспериментальный налоговый режим – Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Правда, охватит эксперимент только тех предпринимателей, которые будут регистрироваться в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Срок действия налогового эксперимента – до 31 декабря 2027 года.

Для тех, кто примет в нем участие, станет меньше отчетности, и им не нужно будет платить страховые взносы, – уточняют в Государственной думе РФ. 

Также с 1 июля 2022 года у должников появится право на сохранение прожиточного минимумаЗаявление о сохранении прожиточного минимума от списания необходимо подавать в кредитную организацию. Даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов, необходимый минимум средств, согласно новому закону, будет сохраняться. При исполнительном производстве сохранить за собой прожиточный минимум россияне смогут с февраля 2022 года. 

Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию, — заявлял, напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Новый инструмент защита пенсионных накоплений также вступает в России в силу с 1 июля. Как уточняют в Госдуме, если суд признает, что деньги были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

С 1 июля россияне смогут попасть к врачу без лишних документов. Чтобы медицинская помощь  была оказана в полном объеме, пациенту при себе достаточно иметь либо полис ОМС, либо удостоверяющий личность документ.  Граждане не обязаны самостоятельно выбирать страховую медицинскую организацию. Если не подать соответствующее заявление, ее определит территориальный фонд ОМС.

– Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, — это забота государства, граждан от этого надо освободить, — считает Вячеслав Володин.

Инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители с 1 июля получают право на подачу заявления о компенсации 50 % стоимости ОСАГО через «Госуслуги»Также подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки через этот портал смогут члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет о выплатах в связи с расходами на жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ и о пособиях на детей.

Со следующего месяца в России вводится ограничение размера комиссий. Как поясняют в Госдуме, размер комиссий за операции по переводу средств со счетов юрлиц и ИП на счета физлиц не может быть обусловлен назначением платежей либо суммами переводов, а также изменением или расторжением договора банковского счета с клиентом.

Также с 1 июля в России начнет действовать государственный мониторинг зерна  в период уборки урожая в месте его выращивания (перечень необходимых для этого свойств утвержден Минсельхозом). Результаты мониторинга будут передаваться производителям сельхозтоваров.

Еще одно нововведение в сельхозотрасли – система отслеживания пестицидов и агрохимикатов на всех стадиях их оборота.

Вступает в силу с 1 июля ряд положений закона о биологической безопасности. В частности, организации будут обязаны уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области биологической безопасности. Порядок уведомления определит Правительство РФ.

Срок оформления паспорта с 1 июля в России не должен превышать пяти рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ.

Кроме того, со следующего месяца граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района. Иностранные граждане и лица без гражданства — победители и финалисты общероссийских конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» смогут получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке: без разрешения на временное проживание.

С 3 июля в России вступает в силу закон, предусматривающий информирование о полной стоимости потребительских кредитов.  

Полная стоимость потребкредита или займа в процентах годовых должна указываться с точностью до третьего знака после запятой, – сообщают в Государственной думе. –  Также при составлении договора по вкладам банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора.  Эти меры повышают информированность вкладчиков, а также снижают риски при принятии решения о выборе вклада и кредитной организации.

Фото: пресс-служба ГД РФ

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