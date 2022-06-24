Экономика 24.06.2022 13:58 Новости компаний
0
24.06.2022 13:58 Новости компаний
Новый инструмент банка в рамках услуги кэш-пулинга позволяет автоматически учитывать виды займов и их лимиты. Благодаря сервису холдинги и группы компаний могут снизить нагрузку на бухгалтерию, повысить эффективность внутригруппового финансирования и значительно ускорить процесс подготовки налоговой отчетности.
При учете внутригрупповых займов банк автоматически контролирует доступные лимиты в рамках каждого договора, а также проверяет, является ли договор возобновляемым. Учет договоров может быть «зеркальным»: как от главной компании к дочерней, так и наоборот. Кроме того, при осуществлении расчетов в платежном поручении автоматически прописывается номер договора займа, что снижает риск ошибок и упрощает подготовку отчетности.
Услугой легко управлять в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн»: клиенты смогут изменить настройки внутри пула за несколько минут.
– Наше предложение будет особенно востребовано холдингами с большим объемом внутреннего финансирования. Автоматический учет займов и гибкие настройки сроков и лимитов позволят эффективнее управлять ликвидностью, снизив трудозатраты на рутинные операции и риск ошибок при подготовке финансовой отчетности, – отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие». – В дальнейшем банк планирует усовершенствовать функционал и в автоматическом режиме учитывать погашение не только займов, но и процентов по ним.
Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять современные интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».
Реклама
В Уралсиб Бизнес Онлайн доступны конверсионные операции с казахстанским тенге24.06.2022 15:14
Экономика 24.06.2022 15:14
ВТБ в Волгограде запустил курьерскую доставку финансовых продуктов за 3 часа24.06.2022 11:26
Экономика 24.06.2022 11:26
Cбер и Минэкономразвития усовершенствуют предоставление госуслуг24.06.2022 11:19
Экономика 24.06.2022 11:19
ВТБ: спрос на товары для туризма в России вырос на 20%24.06.2022 11:16
Экономика 24.06.2022 11:16
Все необходимое: в Волгоградской области подскочили цены на мясо, муку и овощи23.06.2022 17:51
Экономика 23.06.2022 17:51
ВТБ: выдачи ипотеки на новостройки во втором полугодии могут вырасти на треть23.06.2022 16:03
Экономика 23.06.2022 16:03
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб со «Стабильным» прогнозом23.06.2022 15:32
Экономика 23.06.2022 15:32
Банк «Открытие» отменил комиссию за обслуживание счета для новых клиентов – предпринимателей23.06.2022 14:43
Экономика 23.06.2022 14:43
ВТБ предлагает расширить «семейную ипотеку» на все семьи с детьми до 18 лет23.06.2022 13:59
Экономика 23.06.2022 13:59
«Открытие Инвестиции» представили платформу для торговли еврооблигациями в формате телеграм-бота23.06.2022 13:13
Экономика 23.06.2022 13:13
Жители Поволжья все чаще посещают «Пенсионную витрину» Сбера23.06.2022 12:36
Экономика 23.06.2022 12:36
Банк «Открытие» вводит летнюю скидку по льготной ипотеке23.06.2022 12:18
Экономика 23.06.2022 12:18
ВТБ нарастил портфель рублевых пассивов на 15%23.06.2022 08:46
Экономика 23.06.2022 08:46
Продукты кибербезопасности Сбербанка стали лауреатами престижной международной премии22.06.2022 17:27
Экономика 22.06.2022 17:27
Волгоградские предприятия получат высокотехнологичные битумы и масла «Газпром нефти»22.06.2022 17:16
Экономика 22.06.2022 17:16