Экономика

ВТБ: спрос на товары для туризма в России вырос на 20%

Экономика 24.06.2022 11:16 Новости компаний
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24.06.2022 11:16 Новости компаний


ВТБ проанализировал подготовку жителей нашей страны к летнему сезону и выяснил, что одной из самых быстрорастущих категорий товаров стали палатки и навесы для походов и кемпингов. Спрос на них за год вырос на 20%, а средний чек покупок в этой категории составил 6,8 тыс. рублей. Как показывает опрос ВТБ, каждый третий россиянин готов активно путешествовать по России этим летом.

По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, самой популярной категорией трат в преддверии летнего сезона стал садовый инвентарь. Количество транзакций по таким товарам в эквайринговой сети ВТБ за месяц превысило 430 тыс., средний чек составил более 1 тыс. рублей. На втором месте по востребованности - спортивная одежда, в этой категории россияне провели 24 тыс. операций со средним чеком около 4,6 тыс. рублей. На третьем месте – продажа и обслуживание велосипедов: в велосалонах держатели банковских карт совершили 19 тыс. транзакций.

Большинство россиян в этом году планирует провести отпуск в России, в том числе каждый третий планирует активно путешествовать по стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ среди клиентов российских банков. О намерении посетить другие регионы страны в качестве туриста или в рамках родственных визитов сообщили 33% опрошенных. Чаще остальных об этом заявляли жители городов-миллионников (37%), реже – жители городов с населением от 100 тыс. до 1 млн человек (30%). 

 Более четверти (28%) респондентов планируют остаться в своем регионе и провести отпуск за городом – на даче или в деревне.

Каждый пятый россиянин собирается остаться на время отпуска в своем городе. Чаще всего склонны отдыхать дома жители городов с населением менее 1 млн человек (23%), реже готовы оставаться в мегаполисе москвичи (17%). Еще 8% опрошенных намерены отправиться в санаторий или на базу отдыха в родном регионе.

 Лишь 10% россиян планируют в этом году пляжный отдых за границей – в Турции, Египте и других популярных странах. Среди москвичей таких ожидаемо больше (16%), среди жителей небольших городов – меньше (7%). Кроме того, 10% респондентов рассматривают отдых в странах ближнего зарубежья (7%) или по другим направлениям (3%).

По данным опроса, 37% россиян из тех, кто планирует летний отдых в этом году, готовы увеличить траты на него, в том числе 13% – значительно. Еще четверть намерена сохранить отпускные расходы на уровне прошлого года, 28% собираются сэкономить. При этом лишь 24% респондентов, собирающихся в отпуск, намерены привлекать заемные средства – кредитные карты и потребкредиты: в основном россияне обходятся отпускными на работе (31%) или заранее копят на отпуск (29%), 18% ради отдыха снимут деньги с депозитов и накопительных счетов.

 

 

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