Расследования

Жителя Казани осудят за крупный обман санитарки волгоградского дома-интерната

Расследования 24.06.2022 11:58
0
24.06.2022 11:58


Перед судом в Волгоградской области предстанет житель Казани, которого обвиняют в дистанционном мошенничестве.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 24-летнего мужчину будут судить в Камышине - уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Камышинский городской суд.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемый, который промышлял с сообщниками, искал лиц, которые за вознаграждение оформляли на себя банковские карты и передавали им. После совершения дистанционных мошенничеств мужчина обналичивал похищенные денежные средства, распределяя их между членами преступной группы.
В апреле 2021 года жертвой злоумышленников стала санитарка Петроввальского дома-интерната, у которой под предлогом перевода якобы на безопасный счет были похищены сбережения и кредитные средства на общую сумму 430 тысяч рублей.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела проводилось сотрудниками МО МВД России «Камышинский».
Вину в содеянном мужчина полностью признал, приняв меры к частичному возмещению ущерба.
Уголовное дело в отношении сообщников обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

«Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Расследования
24.06.2022 12:12
Расследования 24.06.2022 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 17:11
Расследования 23.06.2022 17:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 16:05
Расследования 23.06.2022 16:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 12:23
Расследования 23.06.2022 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 09:46
Расследования 23.06.2022 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2022 07:31
Расследования 23.06.2022 07:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2022 18:34
Расследования 22.06.2022 18:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2022 17:13
Расследования 22.06.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2022 12:12
Расследования 22.06.2022 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2022 10:01
Расследования 22.06.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2022 15:02
Расследования 21.06.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2022 12:23
Расследования 21.06.2022 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2022 11:00
Расследования 21.06.2022 11:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2022 10:49
Расследования 21.06.2022 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.06.2022 19:47
Расследования 20.06.2022 19:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:44
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом №59 в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде произошел массовый сбой работы приложений по услугам таксиСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде начался ремонт лестниц в переходе на станцию СТ «Площадь Ленина»Смотреть фотографии
12:12
Под Волгоградом накрыли подпольных продавцов суррогатного алкоголяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
Жителя Казани осудят за крупный обман санитарки волгоградского дома-интернатаСмотреть фотографии
11:46
Поезд Москва – Волгоград насмерть сбил двух подростков-выпускниковСмотреть фотографии
11:34
Главу Средней Ахтубы в Волгоградской области наказали за волокитуСмотреть фотографии
11:28
Минтруд перенес новогодние праздники: как отдохнут волгоградцы в 2023 годуСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде водитель автобуса № 59 устроил ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
10:57
Первый молодежный фестиваль в Волгограде: полная программа на 25 июняСмотреть фотографии
10:46
Водитель иномарки с ребенком перевернулись после удара о КАМАЗ под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:15
В Волгоградской области до 48 выросло количество стобальников по ЕГЭСмотреть фотографии
10:09
«Мы устали так жить»: в Волжском жильцы «убитой» пятиэтажки взмолились о расселенииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
В центре Волгограда 25 июня развернут ярмарку с местными дарамиСмотреть фотографии
09:28
Микробов и паразитов нашли на диких пляжах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:15
Шторм ожидается в Волгоградской области до конца сутокСмотреть фотографии
06:35
«Хватит и моста»: речные трамвайчики не пустят из Волгограда в КраснослободскСмотреть фотографии
21:44
В водоеме под Волгоградом заметили массовую гибель раков: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:38
24 июня энергетики обесточат дома в пяти районах ВолгоградаСмотреть фотографии
20:06
Завотделением больницы Волгограда рассказал о тонкостях работы «крылатой» скоройСмотреть фотографии
20:04
Волгоградские врачи спасли малыша, нахлебавшегося бензинаСмотреть фотографии
18:46
«Здесь нет политики»: суд отказал Роману Мельниченко в восстановлении на работе в ВолГУСмотреть фотографии
17:51
Все необходимое: в Волгоградской области подскочили цены на мясо, муку и овощиСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде умер первый директор Царицынской оперыСмотреть фотографии
17:11
Под Волгоградом 2-летняя девочка захлебнулась в уличном туалетеСмотреть фотографии
16:17
Интернет для всей семьи: билайн пообещал каждый месяц бесплатные 50 ГБСмотреть фотографии
16:05
Под Волгоградом подрядчика ремонта крыши ДК по нацпроекту обвиняют в хищенияхСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
Внучка красноармейца из Одессы через 80 лет отыскала его могилу в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:32
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Уралсиб со «Стабильным» прогнозомСмотреть фотографии
15:32
«Даже крякнуть не успел»: депутата Осипова экстренно прооперировали в кардиоцентре ВолгоградаСмотреть фотографии
 