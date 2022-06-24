Жителя Казани осудят за крупный обман санитарки волгоградского дома-интерната

Расследования 24.06.2022 11:58
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24.06.2022 11:58
Перед судом в Волгоградской области предстанет житель Казани, которого обвиняют в дистанционном мошенничестве.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 24-летнего мужчину будут судить в Камышине - уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Камышинский городской суд.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемый, который промышлял с сообщниками, искал лиц, которые за вознаграждение оформляли на себя банковские карты и передавали им. После совершения дистанционных мошенничеств мужчина обналичивал похищенные денежные средства, распределяя их между членами преступной группы.
В апреле 2021 года жертвой злоумышленников стала санитарка Петроввальского дома-интерната, у которой под предлогом перевода якобы на безопасный счет были похищены сбережения и кредитные средства на общую сумму 430 тысяч рублей.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела проводилось сотрудниками МО МВД России «Камышинский».
Вину в содеянном мужчина полностью признал, приняв меры к частичному возмещению ущерба.
Уголовное дело в отношении сообщников обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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