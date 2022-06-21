В Волгограде 25 июня изменят схему движения и введут пешеходный режим

В Волгограде на период проведения молодежного фестиваля «#ТриЧетыре», в субботу, 25 июня, общественный транспорт перейдет на особый режим работы. Как сообщает ИА «Высота 102», в день мероприятия некоторые улицы станут пешеходными.

— По завершении фестиваля предусмотрена особая схема посадки пассажиров, — заявили в мэрии Волгограда. — Для доставки гостей праздника транспортные предприятия дополнительно выпустят дополнительно 40 единиц подвижного состава.





Будут усилены автобусные маршруты № 2, № 6, № 21, № 88, № 35, № 55, № 65, троллейбусы № 8а, № 9, № 9а, № 15а, а также трамваи № 1, № 2, № 4, № 10. Дополнительные составы выйдут на линии СТ.

— Автобусы маршрута № 35 при движении в центр города вместо «Речпорта» будут уходить на конечную остановку «Детский центр» на улице Краснознаменской. Без заезда на Набережную имени 62-й Армии будет работать и вспомогательный маршрут № 98, — добавили в горадминистрации.

В период подготовки и проведения фестиваля будут введены пешеходные зоны:





на Нулевой продольной в границах от улицы Калинина до улицы Комсомольской с 20.00 24 июня до 23.00 25 июня с расширением до улицы 7-ой Гвардейской 25 июня с 07.00 до 23.00

на улицах Чуйкова в границах от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской в период с 07.00 24 июня до 23.00 26 июня с расширением до улицы Порт-Саида 25 июня с 07.00 до 23.00

на улице Советской в границах от улицы Краснознаменской до улицы Порт-Саида с 07.00 до 23.00 25 июня

Также свободными от машин станут все примыкающие к вышеобозначенным улицам участки улично-дорожной сети.





В день проведения фестиваля с 21.30 автобусы и троллейбусы будут курсировать без остановки на пунктах «Улица Комсомольская», «Медицинский университет», а также «Детский центр».

— Все подземные станции скоростного трамвая продолжат работу в штатном режиме. На остановках, где прогнозируется наибольшее число пассажиров, будет организована схема безопасной посадки в транспорт с помощью фан-барьеров, — пояснили в городской администрации.

Гостям фестиваля рекомендуют осуществлять посадку на остановках «Площадь Чекистов», «Магазин «Современник» («Улица Краснознаменская», «Дом Союзов»), «Улица Порт-Саида», «Железнодорожный вокзал», «Дом Техники», а также «Детский центр» для посадки на трамваи.

В горадмине особо подчеркнули, что на остановке «Детский центр» посадку на троллейбусы и автобусы ограничат. В южном направлении от станции «Волгоград-1» в 23.10 пустят дополнительную электричку до станции «Шпалопропитка».

Хедлайнером молодежного фестиваля в Волгограде станет поп-исполнитель Niletto. Среди гостей и спикеров заявлены ведущий «Радио ENERGY» и рэпер Саймон, российский боксер-профессионал Денис Лебедев и знаток игры «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров.

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