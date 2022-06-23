Экономика

ВТБ предлагает расширить «семейную ипотеку» на все семьи с детьми до 18 лет

Экономика 23.06.2022 13:59 Новости компаний
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23.06.2022 13:59 Новости компаний


ВТБ предлагает распространить семейную ипотеку на всех заемщиков с несовершеннолетними детьми. Новые параметры могут значительно расширить доступность льготных кредитов для российских семей и сделать приобретение жилья для них более комфортным. Об этом на Чебоксарском экономическом форуме заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В рамках текущих условий «семейной ипотеки» льготные кредиты доступны семьям, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился один ребенок или несколько детей. ВТБ предлагает отменить это ограничение и сделать программу доступной для всех заемщиков с детьми в возрасте до 18 лет.

-Поддержка семей с детьми – важнейший аспект национальных интересов нашей страны. «Семейная ипотека» за несколько лет зарекомендовала себя как эффективный инструмент для повышения качества жизни населения. С 2018 года почти 100 тысяч наших клиентов улучшили свои жилищные условия благодаря ней. Но мы уверены, что программу можно дополнительно расширить, увеличив ее эффект для заемщиков. Наряду с продлением срока действия программы целесообразно распространить ее на все российские семьи с несовершеннолетними детьми. Это может повысить спрос на нее в несколько раз, – заявил Анатолий Печатников.

Ранее ВТБ предложил рассмотреть вопрос о продлении «семейной ипотеки» на несколько лет или даже сделать ее постоянно действующей программой. Со своей стороны, с 1 июля в рамках «семейной» госпрограммы ВТБ запускает ипотеку под 3%. Помимо льготных условий, заемщикам будет оказана нефинансовая помощь: всем детям в семье оформят бесплатную страховку на случай онкологических заболеваний. Новая стратегическая инициатива «семейного капитала» ВТБ объединяет комплекс продуктов и сервисов, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии.

Кроме того, Анатолий Печатников отметил необходимость дальнейшей цифровизации рынка ипотеки в России. Для полноценного перехода в онлайн-формат ВТБ предложил внедрить дополнительные способы удаленной идентификации клиентов и обеспечить банкам возможность удаленного получения согласия на обработку персональных данных заемщиков (в том числе согласий БКИ). Одним из инструментов может стать расширение способов подписания документов электронной подписью.

- Несмотря на все ограничения, мы по-прежнему уверены, что российский банковский рынок должен двигаться в сторону цифровизации и безбумажного оборота. В первую очередь, это касается ипотечных сделок, которые должны стать для заемщиков максимально простыми и быстрыми – как получение кредита наличными или цифровой карты. Для этого важно реализовать механизмы удаленной идентификации клиентов и их согласия на проведение сделок. Уверен, что российские банки готовы к предоставлению такого сервиса, который может быть удобным и безопасным для всех клиентов. За этой технологией – будущее рынка ипотеки в России, – подчеркнул зампред ВТБ.


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