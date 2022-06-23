Жители Поволжья все чаще посещают «Пенсионную витрину» Сбера

Экономика 23.06.2022 12:36 Новости компаний
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23.06.2022 12:36 Новости компаний
Уникальный цифровой сервис «Пенсионная витрина» Сбера, который показывает пользователям информацию об их пенсии, уже посетили 31 млн россиян. Сервис пользуется популярностью и среди жителей Поволжья. В целом, с момента запуска сервиса россияне вложили в свою негосударственную пенсию через цифровые каналы Сбера 1,8 млрд рублей.
Цифровая «Пенсионная витрина» была запущена в феврале 2021 года. Сервису впервые в отечественной практике удалось объединить три уровня российской пенсионной системы на одной онлайн-площадке. Всего за год с небольшим «Пенсионная витрина» стала одним из самых популярных сервисов мобильного приложения СберБанк Онлайн.
Ежемесячно сервис посещает 3 млн пользователей. Больше всего витрина привлекает людей в возрасте от 35 до 50 лет (59%). Растёт и доля интересующейся пенсионными вопросами молодёжи: клиенты 18–35 лет составляют почти треть (31%) посетителей сервиса. Как правило, пользователи детально просматривают карточку по накопительной пенсии (51%), на втором месте по популярности — информация по страховой пенсии (43%).
Сегодня пользователям «Пенсионной витрины» доступны:
— размер ежемесячной выплаты по страховой пенсии, рассчитанный на данный момент;
— объяснение механизмов расчёта страховой пенсии;
— информация о накопленных пенсионных коэффициентах (баллах);
— данные о накопительной пенсии и организации, управляющей ею, — негосударственном пенсионном фонде (НПФ) или Пенсионном фонде России (ПФР);
— инструменты для долгосрочных накоплений: пользователь может отслеживать средства, которые накапливаются с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП) или корпоративной пенсионной программы (КПП) в СберНПФ;
— пополнение счёта и подключение автоплатежа;
— возможность перейти в личный кабинет на сайте СберНПФ и подключить другие онлайн-услуги (например, подать заявление на назначение пенсионной выплаты).
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно на главной странице приложения СберБанк Онлайн выбрать раздел «Пенсии» — «Пенсия и сервисы СберНПФ» и дать согласие на получение данных с портала государственных услуг РФ. Уже через несколько минут все сведения о пенсии появятся на экране. При желании пользователь может здесь же, в мобильном приложении, подключить ИПП и управлять своими накоплениями.
Игорь Кобзарь, и. о. руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
«"Пенсионная витрина" стимулирует клиентов думать о будущем. Она помогает людям разобраться в том, как формируется их пенсионный капитал, и при необходимости скорректировать свои планы с помощью инструментов для долгосрочных накоплений. Этот процесс уже идёт: мы видим, что клиенты стали чаще подключать в СберБанк Онлайн автоплатёж по пенсионным продуктам, — доля таких договоров увеличилась на 21%. Кроме того, в мобильном приложении вырос и средний чек по ИПП — до 3,9 тыс. рублей (это почти на 10% больше аналогичных показателей прошлого года). Конечно, задачу сервиса мы видим не только в продаже пенсионных продуктов, но и в просвещении людей, повышении их финансовой грамотности. Сервис даёт пользователям чёткое понимание того, на какие средства им стоит рассчитывать в будущем и как их увеличить».
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«Сервис "Пенсионная витрина" позволяет оперативно получать информацию о размере будущей пенсии, которая будет выплачиваться государством, а также узнать банковские механизмы, которые позволят её увеличить в будущем. Мы отмечаем интерес к «витрине» и к пенсионным продуктам Сбера со стороны жителей Поволжья. Данные инструменты позволяют начать формировать свою будущую пенсию уже сегодня. Такая финансовая ответственность является залогом комфортной жизни на пенсии».
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