Экономика

Жители Поволжья все чаще посещают «Пенсионную витрину» Сбера

Экономика 23.06.2022 12:36 Новости компаний
0
23.06.2022 12:36 Новости компаний


Уникальный цифровой сервис «Пенсионная витрина» Сбера, который показывает пользователям информацию об их пенсии, уже посетили 31 млн россиян. Сервис пользуется популярностью и среди жителей Поволжья. В целом, с момента запуска сервиса россияне вложили в свою негосударственную пенсию через цифровые каналы Сбера 1,8 млрд рублей.
Цифровая «Пенсионная витрина» была запущена в феврале 2021 года. Сервису впервые в отечественной практике удалось объединить три уровня российской пенсионной системы на одной онлайн-площадке. Всего за год с небольшим «Пенсионная витрина» стала одним из самых популярных сервисов мобильного приложения СберБанк Онлайн. 
Ежемесячно сервис посещает 3 млн пользователей. Больше всего витрина привлекает людей в возрасте от 35 до 50 лет (59%). Растёт и доля интересующейся пенсионными вопросами молодёжи: клиенты 18–35 лет составляют почти треть (31%) посетителей сервиса. Как правило, пользователи детально просматривают карточку по накопительной пенсии (51%), на втором месте по популярности — информация по страховой пенсии (43%). 
Сегодня пользователям «Пенсионной витрины» доступны:
 размер ежемесячной выплаты по страховой пенсии, рассчитанный на данный момент;
 объяснение механизмов расчёта страховой пенсии;
 информация о накопленных пенсионных коэффициентах (баллах);
 данные о накопительной пенсии и организации, управляющей ею, — негосударственном пенсионном фонде (НПФ) или Пенсионном фонде России (ПФР);
 инструменты для долгосрочных накоплений: пользователь может отслеживать средства, которые накапливаются с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП) или корпоративной пенсионной программы (КПП) в СберНПФ;
 пополнение счёта и подключение автоплатежа;
 возможность перейти в личный кабинет на сайте СберНПФ и подключить другие онлайн-услуги (например, подать заявление на назначение пенсионной выплаты). 
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно на главной странице приложения СберБанк Онлайн выбрать раздел «Пенсии» — «Пенсия и сервисы СберНПФ» и дать согласие на получение данных с портала государственных услуг РФ. Уже через несколько минут все сведения о пенсии появятся на экране. При желании пользователь может здесь же, в мобильном приложении, подключить ИПП и управлять своими накоплениями.
Игорь Кобзарь, и. о. руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
 «"Пенсионная витрина" стимулирует клиентов думать о будущем. Она помогает людям разобраться в том, как формируется их пенсионный капитал, и при необходимости скорректировать свои планы с помощью инструментов для долгосрочных накоплений. Этот процесс уже идёт: мы видим, что клиенты стали чаще подключать в СберБанк Онлайн автоплатёж по пенсионным продуктам, — доля таких договоров увеличилась на 21%. Кроме того, в мобильном приложении вырос и средний чек по ИПП — до 3,9 тыс. рублей (это почти на 10% больше аналогичных показателей прошлого года). Конечно, задачу сервиса мы видим не только в продаже пенсионных продуктов, но и в просвещении людей, повышении их финансовой грамотности. Сервис даёт пользователям чёткое понимание того, на какие средства им стоит рассчитывать в будущем и как их увеличить».
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: 
«Сервис "Пенсионная витрина" позволяет оперативно получать информацию о размере будущей пенсии, которая будет выплачиваться государством, а также узнать банковские механизмы, которые позволят её увеличить в будущем. Мы отмечаем интерес к «витрине» и к пенсионным продуктам Сбера со стороны жителей Поволжья. Данные инструменты позволяют начать формировать свою будущую пенсию уже сегодня. Такая финансовая ответственность является залогом комфортной жизни на пенсии». 


 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

«Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
23.06.2022 14:43
Экономика 23.06.2022 14:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 13:59
Экономика 23.06.2022 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 13:13
Экономика 23.06.2022 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 12:18
Экономика 23.06.2022 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2022 08:46
Экономика 23.06.2022 08:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 17:27
Экономика 22.06.2022 17:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 17:16
Экономика 22.06.2022 17:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.06.2022 14:00
Экономика 22.06.2022 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 13:37
Экономика 22.06.2022 13:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 12:19
Экономика 22.06.2022 12:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.06.2022 12:12
Экономика 22.06.2022 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 11:18
Экономика 22.06.2022 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2022 10:07
Экономика 22.06.2022 10:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.06.2022 14:11
Экономика 21.06.2022 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.06.2022 11:54
Экономика 21.06.2022 11:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:42
Волгоградские депутаты предложили «состарить» Пушкинскую картуСмотреть фотографии
14:26
ФНЛ-2 и точка: РФС окончательно решил судьбу ​волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
14:16
Гостей региона встречает приветственная рассылка с виртуальным путеводителем от МТССмотреть фотографии
13:58
В Волгограде семьям семи погибших в ДНР военнослужащих вручили ордена МужестваСмотреть фотографии
13:33
В центре Волгограда с двух домов украли строительные лесаСмотреть фотографии
13:28
В центре Волгограда бойцы спецназа покажут, на что способныСмотреть фотографии
13:11
Волгоградцев накормят корейской едойСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде на два дня введут запрет на продажу алкоголяСмотреть фотографии
12:26
Успеть к июлю: в ЦПКиО наполняют водой крупнейший в России детский бассейнСмотреть фотографии
12:23
В Волжском у избитого разводным ключом москвича вымогали 13 млн рублейСмотреть фотографии
12:17
Банк «Открытие»: 56% жителей юга считают, что эпидемия COVID-19 еще не закончиласьСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом риелтора отправили в колонию за махинации на 13 млн рублейСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде ушла из жизни старейший преподаватель «Серебряковки»Смотреть фотографии
10:45
Бочаров объявил особый противопожарный режим в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:24
Крупные противопожарные учения проходят под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:17
В центре Волгограда под Астраханским мостом провалились плитыСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом священника отстранили от служения после ДТП с пострадавшейСмотреть фотографии
07:50
Ливни, грозы и град спрогнозировали на 23 июня в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:31
Домашний арест и новая экспертиза: потерпевшие и СК сообщили подробности по делу волгоградского экс-врачаСмотреть фотографии
22:06
Производитель красок Tikkurila решил уйти из РоссииСмотреть фотографии
21:49
Дачи на севере Волгограда 23 июня оставят без светаСмотреть фотографии
20:43
Смотри на усы: волгоградцы принимают кузнечиков за саранчуСмотреть фотографии
20:11
КТР Волгоградской области объяснил ситуацию с тарифами на воду в КотовоСмотреть фотографии
19:45
Бастрыкин выслушал доклад по делу в отношении волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
19:34
В Кировском районе Волгограда устранили аварию на сетях водоснабженияСмотреть фотографии
19:14
В Волгограде 25 июня Астраханский мост закроют для пешеходовСмотреть фотографии
18:56
Трава у дома: волгоградцы жалуются на заросли конопли под окнами многоэтажекСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде задержан ростовчанин, напавший на офицера СКСмотреть фотографии
17:57
Облкомприроды отговаривает волгоградцев от воздушных шаров на выпускныхСмотреть фотографии
17:55
На Волгоград с южной окраины надвигается грозовой фронтСмотреть фотографии
 