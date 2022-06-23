



«Открытие Инвестиции» разработали сервис торговли еврооблигациями через телеграм-бота. Первым брокером, подключенным к сервису, стало ООО «Инвестиционная палата» — теперь клиенты этой компании могут совершать сделки с еврооблигациями на фондовом рынке Московской биржи в режиме внебиржевых сделок.

Новая платформа, созданная в рамках стратегии развития клиентского сервиса «Открытие Инвестиции» и повышения качества обслуживания, представляет собой площадку для торговли еврооблигациями в формате телеграм-бота. Торговый сервис позволяет клиенту разместить предложение на покупку или продажу и найти контрагента для сделки. Пользователям платформы в настоящий момент доступно более 170 выпусков еврооблигаций с расчетами в валюте номинала или в рублях по курсу НКЦ на дату заключения сделки.

Указав в телеграм-боте направление сделки — «купить» или «продать», надо выбрать подходящее предложение из списка или создать заявку на интересующую еврооблигацию. Когда вторая сторона подтвердит актуальность заявки, бот отправит подробную инструкцию по подаче голосового поручения через трейдера.

Торговая платформа открыта для сотрудничества с другими профессиональными участниками рынка. В частности, торговля еврооблигациями через телеграм-сервис стала доступна всем клиентам «Инвестиционной палаты», чьи бумаги ранее были переведены из «Открытие Инвестиции». Все они получили письма с уникальной ссылкой для доступа к сервису.

— По мере восстановления долгового рынка и снижения ставок по депозитам наблюдается рост интереса российских инвесторов к еврооблигациям — этот инструмент пользуется традиционной популярностью как способ диверсификации портфеля, защиты от рисков и формирования стабильного пассивного дохода. Созданный нашими специалистами сервис обеспечивает мгновенную регистрацию на платформе, позволяет быстро найти контрагента и совершить сделку по лучшей цене. Уверены, что инвесторы по достоинству оценят скорость работы и удобство нового сервиса, который предоставляет привлекательные возможности для инвестирования на фоне смягчения монетарной политики, — отметила Аиша Кубезова, заместитель генерального директора «Открытие Инвестиции» по маркетингу и цифровым каналам продаж.