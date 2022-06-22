Полезно знать

ТОП-5 самоучителей английского для начинающих

Полезно знать 22.06.2022 16:36 Реклама
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22.06.2022 16:36 Реклама


Возможно, кому-то это покажется удивительным, но учить английский самостоятельно не так уж и сложно. Свободный график обучения, экономия бюджета, обилие материалов в Интернете – вот главные плюсы самостоятельного обучения, которые так нравятся сегодня многим из нас.
Если вам это интересно и вы хотите попробовать обучаться самостоятельно, то эта статья для вас. Расскажем, о каких ресурсах необходимо знать каждому, кто решил учиться сам.
“Английский за 4 недели 2 в 1” от BistroEnglish
Автор курса – Оксана Долинка, преподаватель, сертифицированный Кембриджем. Живет за границей и обучает современному разговорному английскому. Курс разработан Оксаной совместно с носителями языка.
Курс идеален для тех, кому нужно быстро овладеть разговорным английским, начать как можно быстрее говорить и понимать этот язык.
Вот несколько его главных преимуществ:

• эффективные и увлекательные аудио- и видео-уроки;
• простые и понятные объяснения;
• постоянная практика на протяжении каждого урока;
• видео-словари, бонусы и приемлемая цена;
• 99% учащихся отметили, что начали говорить простые предложения уже с первых занятий.
Также у курса в целом много благодарных отзывов от учеников.
Курс подходит: и совсем новичкам, и тем, кто учил английский когда-то давно, но желает освежить знания. Говорить здесь начинают и те, кто стеснялся это делать раньше, и те, кто никогда не говорил на английском.
"English Grammar in Use" – Murphy
Настольная книга для людей, изучающих английский самостоятельно! Знаменитый «Красный Мёрфи» достаточно используется учителями и ученикам для изучения английского.
По факту, это самоучитель-справочник английской грамматики для начального и среднего уровней. Сам автор говорит, что использовать учебник следует при изучении грамматики и для повторения ранее изученного материала. Свежим новичкам данный учебник может показаться сложноватым.
"Effortless English" – Hoge
Аудио-курс американского преподавателя A. J. Hoge. Он создал метод обучения английскому, в котором делается упор на повторение и запоминание учениками языковых конструкций.
В результате эта методика помогает слушателям воспринимать речь на слух.
Длительность каждого урока – 30-40 минут, есть текстовая расшифровка на английском, нужно иметь базовые знания английской грамматики и минимальный словарный запас, чтобы понимать, о чем говорит ЭйДжей.
Желаем достижения намеченных целей и бесконечной мотивации учиться. Уделяйте занятиям достаточное количество времени им результат не заставит себя ждать. Особенно присмотритесь к курсу “Английский за 4 недели 2 в 1”, здесь вы не только быстро и эффективно выучить английский с нуля, но проведете время с удовольствием.

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