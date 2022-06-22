В селе под Волгоградом 56-летнего мужчину убило током

В селе Костарево Камышинского района Волгоградской области обнаружено тело 56-летнего местного жителя. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина скончался на своем участке.
— Организована процессуальная проверка, — сообщил информагентству руководитель следственного отдела по Камышину СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов. — Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти стало поражение электрическим током.
Известно, что тело обнаружили родственники. По одной из версий, погибший мог использовать неисправный электронасос для полива.
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