Происшествия

В селе под Волгоградом 56-летнего мужчину убило током

Происшествия 22.06.2022 16:08
0
22.06.2022 16:08


В селе Костарево Камышинского района Волгоградской области обнаружено тело 56-летнего местного жителя. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина скончался на своем участке. 

— Организована процессуальная проверка, — сообщил информагентству руководитель следственного отдела по Камышину СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов. — Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти стало поражение электрическим током. 

Известно, что тело обнаружили родственники. По одной из версий, погибший мог использовать неисправный электронасос для полива.

Читайте также: 

Под Волгоградом 76-летнего дачника убило при взрыве опрыскивателя

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
22.06.2022 11:41
Происшествия 22.06.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2022 11:21
Происшествия 22.06.2022 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2022 11:11
Происшествия 22.06.2022 11:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2022 10:27
Происшествия 22.06.2022 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2022 09:30
Происшествия 22.06.2022 09:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 22:00
Происшествия 21.06.2022 22:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 18:13
Происшествия 21.06.2022 18:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 17:33
Происшествия 21.06.2022 17:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 17:11
Происшествия 21.06.2022 17:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 15:43
Происшествия 21.06.2022 15:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 14:23
Происшествия 21.06.2022 14:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 13:41
Происшествия 21.06.2022 13:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 12:55
Происшествия 21.06.2022 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 10:33
Происшествия 21.06.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2022 10:11
Происшествия 21.06.2022 10:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:34
В Волгограде задержан ростовчанин, напавший на офицера СКСмотреть фотографии
17:57
Облкомприроды отговаривает волгоградцев от воздушных шаров на выпускныхСмотреть фотографии
17:55
На Волгоград с южной окраины надвигается грозовой фронтСмотреть фотографии
17:16
Волгоградские предприятия получат высокотехнологичные битумы и масла «Газпром нефти»Смотреть фотографии
17:13
В Волгограде слесарь ответит за халатность и смерть 20-летней девушкиСмотреть фотографии
17:00
Работники МУП «Метроэлектротранс» дошли до главного прокурора областиСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде 25 июня пустят ночную электричкуСмотреть фотографии
16:44
На Волгоградскую область надвигается сильный штормСмотреть фотографии
16:28
Для детей до 7 лет проезд в волгоградских электричках стал бесплатнымСмотреть фотографии
16:08
В селе под Волгоградом 56-летнего мужчину убило токомСмотреть фотографии
15:55
Жителя Волгограда выгнали из аквапарка из-за банального псориаза: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Лестница есть, а тротуара нет: смотрим, как продвигается реконструкция площади Титова в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:34
За пьяную езду судимой волгоградке заменили условный срок колониейСмотреть фотографии
13:29
Андрей Бочаров встретился с представителями Узбекистана в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:24
Волгоградские депутаты примут участие в конференции ЮРПАСмотреть фотографии
12:19
Владелец «БлинБери» и «СушиВесла» распродает бизнес в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде пенсионера забили молотком и оставили умирать в квартиреСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде пассажир такси вытолкнул водителя и угнал машинуСмотреть фотографии
11:33
В Кировском районе Волгограда устраняют аварию на сетях водоснабженияСмотреть фотографии
11:21
Волгоградец нажил проблем после заказа секс-услуг у роботаСмотреть фотографии
11:13
«Ростелеком» перевел более 70 тысяч домохозяйств Волгоградской области с меди на оптикуСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде водитель сбил 9-летнего мальчика и скрылсяСмотреть фотографии
10:57
В новом здании онкоцентра в Волгограде заработала детская поликлиникаСмотреть фотографии
10:35
Мэрию Волгограда обязали залатать ямы и установить освещение в поселке ГорьковскийСмотреть фотографии
10:27
Посетителей детской поликлиники № 6 в Волгограде вывели на улицуСмотреть фотографии
10:01
Производитель тротуарной плитки в Волгограде превратил овраг в свалкуСмотреть фотографии
09:32
В Волгограде назвали самые высокооплачиваемые вакансии июняСмотреть фотографии
09:30
На трассе Р-22 под Волгоградом дотла сгорела фураСмотреть фотографии
07:29
И грянет гром: в Волгограде и области ожидают грозы и туманСмотреть фотографии
07:16
В Волгограде зажгли тысячи свечей в память о ВОВ и в поддержку СВО: фоторепортажСмотреть фотографии
 