Банк «Открытие» рефинансирует ипотеку, полученную по высоким ставкам

Экономика 22.06.2022 14:00 Новости компаний
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22.06.2022 14:00 Новости компаний
Банк «Открытие» предлагает снизить ставку по ипотечным кредитам, оформленным с 28 февраля по 31 мая 2022 года включительно по высоким ставкам. Предложение доступно для заемщиков «Открытия» и сторонних банков со сроком обслуживания ипотеки не менее трех месяцев.
Ставка рефинансирования по программе «Семейная ипотека» составляет от 5,5% годовых.
Рефинансирование кредитов по классическим ипотечным программам доступно по ставке от 10,69% годовых. По желанию клиенты могут в рамках рефинансирования получить дополнительные денежные средства на личные нужды.
Предложение не распространяется на кредиты, полученные по программе «Ипотека с господдержкой».
С полными условиями и ставками рефинансирования можно ознакомиться на сайте банка.
Фото: Павел Мирошкин
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