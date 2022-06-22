Волгоградец нажил проблем после заказа секс-услуг у робота









Своих сбережений лишился 33-летний житель Волгограда после звонка по объявлению о предоставлении интимных услуг.

Как сообщили в УМВД города, мужчина позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, но договориться о предоставлении услуг не смог - ему ответил робот-автоответчик.

Проблемы у волгоградца начались на следующий день. Ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что вчерашний звонок привел к взлому сайта интим-услуг. Угрожая заявителю проблемами, мошенник потребовал заплатить компенсацию в размере 12 тысяч рублей. Волгоградец перевел деньги, однако этого было недостаточно. Аферист потребовал еще 17,1 тысячи рублей.

Только после того, как звонки с необходимостью перевести еще денег продолжились, волгоградец обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленника ищут.



