Волгоградец нажил проблем после заказа секс-услуг у робота

Происшествия 22.06.2022 11:21
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22.06.2022 11:21
Своих сбережений лишился 33-летний житель Волгограда после звонка по объявлению о предоставлении интимных услуг.
Как сообщили в УМВД города, мужчина позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, но договориться о предоставлении услуг не смог - ему ответил робот-автоответчик.
Проблемы у волгоградца начались на следующий день. Ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что вчерашний звонок привел к взлому сайта интим-услуг. Угрожая заявителю проблемами, мошенник потребовал заплатить компенсацию в размере 12 тысяч рублей. Волгоградец перевел деньги, однако этого было недостаточно. Аферист потребовал еще 17,1 тысячи рублей.
Только после того, как звонки с необходимостью перевести еще денег продолжились, волгоградец обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленника ищут.
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