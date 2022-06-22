В Волгограде водитель сбил 9-летнего мальчика и скрылся

Полиция разыскивает неустановленного водителя после наезда на 9-летнего мальчика в Советском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел 21 июня во дворе жилого дома по улице Льва Толстого.

— По предварительной информации, в 19.50 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по улице Карла Маркса со стороны улицы Туркменской в направлении улицы Льва Толстого, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив дома № 1а по улице Льва Толстого водитель наехал на 9-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

Как уточняют в областном главке МВД, после дорожного инцидента водитель скрылся с места происшествия. Несовершеннолетнего пешехода с ушибами доставили в больницу.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по Волгограду обращается с просьбой к очевидцам и свидетелям, а также водителям, у которых имеется запись с видеорегистраторов данного происшествия, сообщить по телефону: 93-21-31 или 02.

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