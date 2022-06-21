Студенты в Поволжье стали чаще брать в Сбере кредиты на образование

Экономика 21.06.2022 11:54 Новости компаний
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21.06.2022 11:54 Новости компаний
В Сбербанке в поволжских регионах стали активнее брать кредиты на образование. В целом на начало июня 2022 года студенты Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей оформили таких кредитов на общую сумму почти в 2 раза больше, чем в прошлом году на аналогичную дату.
Образовательный кредит можно оформить, начиная с 14 лет и использовать его для получения как первого, так и второго высшего образования в российских вузах. Наибольшей популярностью данный вид кредита пользуется у молодежи в возрасте от 14 до 25 лет – 84%. При этом, девушки оформляют кредит на образование чаще молодых людей – 54% и 46% соответственно
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
"Высшее образование всегда было и остается очень выгодным вложением в будущее. Во многом, заложенная в вузе база в дальнейшем помогает успешно выстраивать свою жизнь и профессию. Я уверена, что крайне важно получать именно то образование, к которому «лежит душа», ту специальность, в которой вы планируете развиваться. Уже несколько лет мы предлагаем нашим клиентам кредиты на образование, которые дарят большую свободу действий при выборе образования. Данный вид кредита сегодня является востребованным, количество их оформлений продолжает расти".
Кредит на образование с господдержкой Сбербанк выдает по сниженной процентной ставке 3%, на срок до 15 лет. Заемными средствами можно оплатить первое и последующие обучение в российском вузе, получившем государственную аккредитацию. Кредит можно оформить для оплаты как всего срока обучения, так и определенного периода. Для оформления кредита не требуется подтверждать платежеспособность, предоставлять залог или поручительство.
ФОТО <a href='https://ru.freepik.com/photos/school'>School фото создан(а) ViDIstudio - ru.freepik.com</
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