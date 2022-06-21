Происшествия

Под Волгоградом в лобовом ДТП с КамАЗом пострадал 23-летний мужчина

Происшествия 21.06.2022 10:33
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21.06.2022 10:33


В Новониколаевском районе Волгоградской области накануне около 21.50 произошло ДТП с участием КамАЗа и легкового автомобиля. Сообщается о пострадавшем. 

— По предварительной информации, 52-летний водитель за рулем автомашины КамАЗ 53215-15 двигался по трассе Р-22 «Каспий» в сторону Волгограда, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 659 километре водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Iran Khodro Samand под управлением 23-летнего водителя. 

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате дорожного инцидента водителя автомашины Iran Khodro Samand доставили в больницу. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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