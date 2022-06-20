В массовом ДТП с КамАЗом под Волгоградом пострадали 6 человек

В Дубовском районе Волгоградской области накануне примерно в 11.44 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Сообщается о шести пострадавших.

— По предварительной информации, 63-летний водитель за рулем автомашины КамАЗ с полуприцепом двигался по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград со стороны Саратова в направлении Волгограда, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — При перестроении с полосы разгона водитель не убедился в безопасности маневра и совершил касательное столкновение с попутным автомобилем Hyundai Solaris под управлением 58-летнего водителя. От удара иномарка осуществила касательное столкновение со встречным автомобилем Mercedes в составе полуприцепа-цистерны под управлением 44-летнего водителя, после чего автомашина Hyundai Solaris оказалась на полосе встречного движения, где с ней совершил лобовое столкновение автомобиль LADA Priora под управлением 27-летнего водителя.

По уточненным данным областного главка МВД, в результате аварии получили различные травмы шесть человек. Водителя, 29-летнюю, 6-летнюю и 8-летнюю пассажирок автомобиля LADA Priora, а также водителя и 54-летнего пассажира иномарки Hyundai Solaris доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также:

Стало известно состояние пострадавших в массовом ДТП под Волгоградом

На севере Волгограда в массовом ДТП смяло Mercedes