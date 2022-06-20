Частная клиника в Волгограде из экономии разглашала тайны пациентов

В Волгограде из стремления сэкономить частная клиника занималась разглашением врачебной тайны. Как сообщила 20 июня официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, неопределенному кругу лиц стали доступны результаты анализов и персональные данные пациентов.

– Установлено, что в медицинской клинике практиковалось предоставление документов, распечатанных на черновиках, которые в свою очередь содержали сведения об анализах пациентов и их персональные данные, – пояснила представитель прокуратуры ИА «Высота 102». – Таким образом вопреки положениям Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при отсутствии письменного согласия гражданина разглашены сведения о проведении лабораторных исследований, составляющие врачебную тайну.

По результатам проверки прокуратурой Ворошиловского района в адрес руководства частной клиники внесено представление об устранении выявленных нарушений.

– Кроме того, прокуратурой инициировано привлечение юридического лица и его руководителя к административной ответственности по по статье о разглашении информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, – уточняет Оксана Черединина.

Как стало известно редакции информагентства, общедоступными стали данные пациентов, которые проходили обследования либо лечились в частной клинике на ул. Рабоче-Крестьянской под названием «Профмед».

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