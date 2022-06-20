Общество

Стало известно состояние пострадавших в массовом ДТП под Волгоградом

Общество 20.06.2022 12:32
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20.06.2022 12:32


Пострадавших после массового ДТП на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Дубовском районе Волгоградской области направили в медучреждения областной столицы. Как сообщает ИА «Высота 102», один из водителей попал в реанимацию.

— В больницу № 25 Волгограда госпитализированы 27-летний мужчина-водитель. Пациент находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. 58-летний мужчина помещен в травматологическое отделение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — 54-летняя женщина осмотрена в приемном отделении. Оказана медпомощь, направлена на амбулаторное лечение в связи с отказом от госпитализации.

По уточненным сведениям облздрава, в детское травматологическое отделение больницы № 7 Волгограда госпитализированы девочки в возрасте шести и восьми лет в состоянии средней степени тяжести. 


По предварительным данным регионального ГУ МВД, при перестроении с полосы разгона водитель КамАЗа не убедился в безопасности маневра и совершил касательное столкновение с попутной иномаркой Hyundai Solaris под управлением 58-летнего водителя. Впоследствии от удара легковушка по касательной зацепила встречный автомобиль Mercedes в составе полуприцепа-цистерны, после чего автомобиль Hyundai Solaris оказался на «встречке», где с ним совершила лобовое столкновение автомашина LADA Priora.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / ИА «Высота 102»

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