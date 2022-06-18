На диком пляже в Волгограде утонул ребенок









Трагедия произошла сегодня, 18 июня, на диком пляже в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, утонула 10-летняя девочка. По предварительным данным, ребенка на необорудованный пляж привела бабушка, но усмотреть за внучкой не смогла.

Подробности происшествия уточняются. На месте работают оперативные службы.

Напомним, что сегодня в Волгограде работает только один официальный пляж, он находится в Красноармейском районе. Еще один – в Кировском – только готовят к открытию. В других районах города разрешенных мест для отдыха и купания у воды нет.



