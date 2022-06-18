Волгоградские компании готовы платить зарплату под 200 тысяч рублей









Сотрудники, которым готовы платить под 200 тысяч рублей в месяц, требуются в волгоградских компаниях. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете по труду и занятости населения, такие суммы готовы платить менеджерам, инженерам, программистам и даже водителям. В профильном комитете привели примеры актуальных на данное время вакансий в Волгограде.

Так, в ООО «Фавор Волгоградский центр промышленного оборудования» требуется менеджер с заработной платой до 200 тысяч рублей. ООО «Волгонефтепродукт» и ООО «Энергия природы» также готовы принять менеджеров с ежемесячным жалованьем до 100 тысяч рублей.

В обособленном подразделении ООО «КИП-Электромонтаж» вакантно место инженера производственно-технического отдела с заработной платой до 130,1 тысячи рублей. АО «ВОЛТАЙР-ПРОМ» на зарплату до 100 тысяч рублей ищет программиста. В ООО «Мегамикс» требуется водитель автомобиля, которому обещают до 100 тысяч рублей ежемесячно, а в ООО «Пласттрубмонтаж» нужен электрогазосварщик на зарплату до 70 тысяч рублей.

Всего в Волгоградской области в настоящее время работодатели заявили сведения о наличии 34 065 вакансий.

Больше всего работников требуется в сфере обрабатывающих производств - 5 108 вакансий. Рабочие места есть в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. Здесь заявлено 4 311 вакансий. В сфере госуправления и обеспечения безопасности свободы нужны 4 261 работник, а в сфере здравоохранения и социальных услуг – 3 203.

Вакансии есть в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств - 3 175 предложений, в сфере строительства – 3 172 вакансии, в сфере транспортировки и хранения – 2 570 и в сфере образования – 1 834.



