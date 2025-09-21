Общество

В Михайловке 23-24 сентября пройдут учения с включением сирен

Общество 21.09.2025 06:37
0
21.09.2025 06:37


В городе Михайловка Волгоградской области 23 сентября пройдут командно-штабные учения по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, передает V102.RU.

Как сообщили в администрации этого города, с 9.00 до 16.00 жители могут увидеть скопление машин экстренных служб, которые могут передвигаться по городу. Всех просят сохранять спокойствие.

Проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей пройдет 24 сентября в 12:00. Граждан также просят не волноваться и не паниковать, так как сирены будут учебными.


Лента новостей

09:45
В Волгограде на улице Варшавской сгорели два автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
Мамаев курган в Волгограде закроют на 6 часов для посетителейСмотреть фотографии
08:35
«Нет мотива»: следователи не нашли виновных в смерти жителя Котово, умершего в подъезде после вызова скоройСмотреть фотографии
08:00
В Волгограде и области на новой неделе синоптики пообещали жару до +30ºСмотреть фотографии
07:30
В Волгограде почтили память Героя России Алексея НагинаСмотреть фотографии
07:03
Участников спецоперации планируют уравнять в правахСмотреть фотографии
06:37
В Михайловке 23-24 сентября пройдут учения с включением сиренСмотреть фотографии
21:15
В Волгограде стартует футбольный турнир памяти легендарного вратаря СССР Льва Яшина Смотреть фотографии
20:38
«Никогда не видела стихию так близко»: известная волгоградка оказалась в эпицентре жуткого лесного пожара в ТурцииСмотреть фотографии
19:16
Победители «Кросса нации» пробежали дистанцию за «Щит и меч Сталинграда»Смотреть фотографии
18:40
Жильцам МКД в Волгограде разрешили не платить за капремонтСмотреть фотографии
18:10
«Работаем ради одного мгновения»: волгоградский художник - о росписи зданий, воспитании зрителей и вандалахСмотреть фотографии
16:54
«Бабье лето» подарит волгоградцам жару до +30Смотреть фотографии
15:33
25 испытаний и «Эверест»: «Гонка Героев» проходит на полигоне под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:27
«Моменты создали, но не реализовали»: «Ротор» на выезде сыграл вничью с «Уралом»Смотреть фотографии
14:22
Донорами костного мозга готовы стать 1100 волгоградцевСмотреть фотографии
14:03
«Кросс нации» собрал свыше тысячи бегунов в ВолжскомСмотреть фотографии
13:40
«Излучала необычайно яркий свет»: в Волгоград из Беларуси привезли чудотворную иконуСмотреть фотографии
13:09
Портрет под «маской», рижские витражи и космический звездочёт: чем уникален волгоградский планетарийСмотреть фотографии
12:35
В Париже призвали выдвинуть игрока «Ротора» Сафронова на премию «Золотой мяч»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:07
Пруд в «Родниковой долине» третью неделю захлебывается от нечистот в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
На севере Волгограда на два дня ограничат движение на улице ДегтяреваСмотреть фотографии
10:36
Следователи разыскивают пропавшую из пансионата в Волгограде пенсионеркуСмотреть фотографии
10:02
Мопедист погиб на ФАД под колесами грузовика в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:18
МО: над Волгоградской областью сбито 8 украинских БПЛАСмотреть фотографии
09:02
Волгоградка украла забытый у банкомата чужой телефонСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
Росавиация 20 сентября сняла ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:24
В Госдуме не планируют запрещать продажу презервативов волгоградцамСмотреть фотографии
08:10
Четыре авиарейса задерживаются в Волгограде из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
07:58
На проспекте Университетском в Волгограде демонтировали рекламную аркуСмотреть фотографии
 