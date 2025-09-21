В Михайловке 23-24 сентября пройдут учения с включением сирен

В городе Михайловка Волгоградской области 23 сентября пройдут командно-штабные учения по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, передает V102.RU.

Как сообщили в администрации этого города, с 9.00 до 16.00 жители могут увидеть скопление машин экстренных служб, которые могут передвигаться по городу. Всех просят сохранять спокойствие.

Проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей пройдет 24 сентября в 12:00. Граждан также просят не волноваться и не паниковать, так как сирены будут учебными.





