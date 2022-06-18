Происшествия

В Волгоградской области браконьеры перекрыли Цимлу сетями

Происшествия 18.06.2022 12:01
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18.06.2022 12:01



На Цимле в Чернышковском районе Волгоградской области браконьеры перекрыли сетями почти всю реку по ширине. 
Госинспекторы Нижнечирской инспекции обнаружили, что 2/3 реки по ширине закрывают установленные незаконные сетные орудия лова в количестве двух штук. По указанным фактам составлены протоколы об административном правонарушении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) – соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы.
Двумя днями ранее на левом притоке реки Цимла была пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов. Нарушения были выявлены в 500 метрах юго-западнее хутора Верхнецимлянский Чернышковского района в ходе совместного c полицейскими рейда. Изъяты сети и лодка ПВХ зеленого цвета.
Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства

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