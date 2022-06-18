В Волгоградской области браконьеры перекрыли Цимлу сетями









На Цимле в Чернышковском районе Волгоградской области браконьеры перекрыли сетями почти всю реку по ширине.

Госинспекторы Нижнечирской инспекции обнаружили, что 2/3 реки по ширине закрывают установленные незаконные сетные орудия лова в количестве двух штук. По указанным фактам составлены протоколы об административном правонарушении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) – соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы.

Двумя днями ранее на левом притоке реки Цимла была пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов. Нарушения были выявлены в 500 метрах юго-западнее хутора Верхнецимлянский Чернышковского района в ходе совместного c полицейскими рейда. Изъяты сети и лодка ПВХ зеленого цвета.

Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства



