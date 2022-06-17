Экономика

ВТБ: снижение ставки по ипотеке до 7% может удвоить спрос на госпрограмму

Экономика 17.06.2022 15:18 Новости компаний
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17.06.2022 15:18 Новости компаний


Снижение ставки по ипотеке с господдержкой до 7% может увеличить спрос на льготные кредиты вдвое, позволит заемщикам сэкономить на приобретении новой квартиры и поддержит строительную отрасль в нынешних условиях. Об этом заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках ПМЭФ-2022. Со своей стороны, ВТБ первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы.

- Снижение ставки до 7% – позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья. Еще со времен пандемии самой «народной» из государственных программ поддержки стала льготная ипотека. Она выступает ориентиром для всего жилищного сектора. Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое, – дал прогноз глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее в рамках ПМЭФ ВТБ уже предлагал снизить ставку по ипотеке с господдержкой и продлить ее действие после 2022 года, а также рассмотреть вопрос о закреплении «семейной ипотеки» как постоянно действующей программы.

В ходе ПМЭФ ВТБ также объявил о запуске с 1 июля льготной ипотечной программы для многодетных семей, у которых с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 гг. родился третий или последующий ребенок. До конца нынешнего года они смогут оформить кредит в рамках «семейной ипотеки» по ставке всего 3% (при этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту ВТБ) и бесплатно получат страховку для всех детей в семье от онкологических заболеваний.

ВТБ – один из лидеров ипотечного рынка в России. За пять месяцев этого года банк предоставил населению более 82 тысяч ипотечных кредитов на 355 млрд рублей, из которых по программам господдержки выдано 45 тысяч на 190 млрд. Ипотечный портфель ВТБ на 1 июня составил 2,8 трлн рублей.

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