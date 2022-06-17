Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке

Экономика 17.06.2022 14:16 Реклама
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17.06.2022 14:16 Реклама
Банк Уралсиб снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь составляет 10,85% годовых.
Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») осталась на уровне 5,69% годовых. Кредиты в рамках программы «Ипотека с господдержкой» предоставляются по действующей ставке 8,69% годовых.
Также снижен размер минимального первоначального взноса при покупке строящегося или готового жилья, а также целевом кредитовании под залог недвижимости, при наличии полного пакета документов: до 15% (20% при приобретении апартаментов) – для заемщиков, работающих по найму, до 40% – для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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