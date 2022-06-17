Сбербанк предоставит возможность снизить процентную ставку по ипотеке

Экономика 17.06.2022 11:08 Новости компаний
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17.06.2022 11:08 Новости компаний
В июле клиенты смогут снизить процентную ставку по действующему ипотечному кредиту, полученному в Сбербанке весной 2022 года по высоким ставкам. Как отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв в ходе Петербургского международного экономического форума, снижение будет доступно по всем ипотечным кредитам, полученным в банке в период с 1 марта 2022 года по 30 мая 2022 года включительно со ставкой от 13,9%. Исключение — госпрограммы.
Ограничений по максимальной сумме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 п. п.
Это предложение будет носить ограниченный характер, которым можно воспользоваться только один раз.
Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Ипотека остаётся основным инструментом, который помогает нашим клиентам решить их жилищный вопрос. Предоставляя заёмщикам возможность уменьшить процент по ранее взятой ипотеке, Сбер ставит перед собой решение важной задачи — облегчить их финансовую нагрузку».
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