Экономика

ВТБ: россияне направят до 200 млрд рублей депозитных средств на новую ипотеку

Экономика 16.06.2022 11:08 Новости компаний
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16.06.2022 11:08 Новости компаний


Клиенты ВТБ за весну получили рекордный процентный доход по депозитам – порядка 140 млрд рублей. По оценке банка, большую часть из закрывающихся вкладов они разместят на новые депозиты. Кроме того, в целом на российском рынке летом до 200 млрд рублей будет направлено на реализацию отложенного спроса на покупку жилья. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2022.

Весной депозиты и накопительные счета пользовались повышенным спросом населения. С начала весны клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 3,5 трлн рублей. В результате портфель рублевых депозитов и накопительных счетов в банке с учетом оттоков за три месяца увеличился на 750 млрд рублей, и общий портфель классических сбережений во всех валютах на конец мая достиг 4,8 трлн, что сопоставимо с уровнем конца февраля. При этом три четверти сберегательных продуктов открывались онлайн.

Рекордные ставки по вкладам и накопительным счетам, которые в марте превышали 20% в рублях, позволили клиентам ВТБ получить по итогам весны рекордный доход по депозитам – порядка 140 млрд рублей за три месяца. Средняя доходность по сберегательным продуктам в марте-мае была в 4 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года: 16% против 4%. В среднем на одном сберегательном продукте весной клиенты держали порядка 500 тыс. рублей.

По прогнозам ВТБ, большую часть средств с закрывающихся вкладов клиенты банка переразместят на новые депозиты, которые по соотношению ликвидности и доходности продолжат удерживать лидерство среди сберегательных инструментов. Кроме того, часть денег со вкладов и накопительных счетов будет направлена на решение жилищного вопроса. По оценкам банка, в целом на российском рынке на первоначальный взнос по ипотечному кредиту население может за лето направить до 200 млрд рублей сбережений.

- В начале весны, когда после резкого подъема ключевой ставки ЦБ выросли ставки и по депозитам, и по кредитам, часть клиентов предпочла отложить покупку жилья и разместить свои «жилищные» накопления на вклады. Снижение кредитных ставок и продление программ льготной ипотеки оживило рынок жилищного кредитования, и к концу лета объем ипотечных сделок может вернуться к значениям начала года. Этому будет способствовать высокий доход по депозитам, который клиенты получат по краткосрочным вкладам, открытым в период рекордных ставок. При этом значительный пул потенциальных заемщиков, по нашим прогнозам, предпочтет дождаться осени, когда завершится срок высокодоходных полугодовых депозитов, – отметил Анатолий Печатников. 


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