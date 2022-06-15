23% женщин-предпринимателей видят в уходе зарубежных компаний возможности для развития бизнеса





Банк «Открытие» и Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России» представляют результаты новой, 9-й волны исследования Индекса женского предпринимательства (Women Business Index, WBI). Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ[1].

В новой экономической реальности Индекс женского предпринимательства (Women Business Index, WBI) демонстрирует незначительное снижение относительно уровня предыдущего года – с 71,1 пункта в третьем квартале 2021 года (8-я волна) до 69,8 пункта на конец первого квартала 2022 года (9-я волна). Это существенно меньше, чем предыдущее снижение Индекса в 2020 году, вызванное пандемией COVID-19 – тогда его значение снизилось с 69,4 п.п. в четвертом квартале 2019 года (6-я волна) до 60,1 пункта в третьем квартале 2020 года (7-я волна).

Индекс WBI показывает уровень благоприятности деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства в России. Индекс объединяет три показателя с отдельными тематическими блоками вопросов: «Культура предпринимательства», «Предпринимательская экосистема», «Личные качества». Значение Индекса WBI выше 50 пунктов указывает на благоприятную среду, а ниже 50 пунктов – на неблагоприятную. Шкала Индекса – от 0 до 100 пунктов.

В исследовании приняли участие как женщины-предприниматели (опрошено 300 руководителей/владельцев предприятий сегмента МСП), так и женщины, не являющиеся предпринимателями (500 жителей России женского пола в возрасте от 18 до 60 лет). Выборка предприятий строилась по показателям размера и отрасли бизнеса согласно данным Росстат.

На снижение Индекса WBI в марте 2022 года повлияло, в первую очередь, снижение показателя среди женщин, не имеющих своего бизнеса: выросла доля тех, кто считает, что возможностей для открытия и ведения бизнеса стало меньше (частный Индекс «Культура предпринимательства» сократился на 5,6 п. до 78,7 п.). При этом женщины-предприниматели более стабильны в оценках культуры предпринимательства в России, падение показателя – меньше, чем среди женщин, не имеющих своего бизнеса (снижение на 0,6 п. до 72,2 п.).

Более половины предпринимательниц (52%) ощутили на своем бизнесе негативный эффект от введенных зарубежных санкций. 38% указали, что санкции не оказали влияния на работу их компании, 8% смогли извлечь пользу из введенных ограничений (подробнее – в таблице №1). При этом 23% предпринимательниц увидели возможности для развития своего бизнеса в условиях ухода зарубежных компаний с российского рынка.

Наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели в новых социально-экономических условиях, связаны со снижением выручки (52%) и спроса на продукты и услуги компании (29%), а также с проблемами поставок и ростом цен на сырьё (37%). Подробнее – в таблице №2.

Половина предпринимательниц (49%) считают, что их предприятие будет испытывать потребность в дополнительном финансировании в ближайшие полгода. При этом 40% предпринимательниц ожидают осложнения процесса привлечения дополнительных финансовых ресурсов в ближайшие полгода.

Почти половина женщин-предпринимателей (43%) получали дополнительное образование или проходили курсы/тренинги в области организации или развития бизнеса. Онлайн-обучение через образовательные платформы, специализированные сайты с курсами – самый удобный формат обучения (66%), а интернет-маркетинг (15%) и программирование (12%) – самые востребованные направления дополнительного образования среди предпринимательниц.

Топ-5 причин, по которым женщины-предпринимателей решили заняться бизнесом:

· Желание улучшить материальное положение (57%)

· Желание свободно распоряжаться собой и своим временем (50%)

· Желание принимать самостоятельные решения и не иметь начальников, кроме себя (45%)

· Желание профессионально самореализоваться (22%)

· Вдохновение от примера других женщин (20%)

Надия Черкасова, заместитель президента – председателя правления банка «Открытие», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России»:

«Женщины-предприниматели демонстрируют высокий уровень адаптивности к изменившимся экономическим реалиями, как и весь сегмент малого бизнеса. Безусловно, предприниматели столкнулись с трудностями и необходимостью перестраивать цепочки поставок и устоявшиеся бизнес-модели. 53% опрошенных отметили, что санкции оказали негативное влияние на бизнес, при этом 23% видят возможности для развития новых направлений взамен ушедших брендов. Кроме того, текущая ситуация способствует переходу людей из найма в свой собственный бизнес. Индекс отражает, что продолжает расти интерес к созданию бизнеса в новых освободившихся нишах. И особенно актуальными становятся программы финансирования стартового капитала и кредитование в целом – на фоне снижения ключевой ставки».

Таблица 1. «Как повлияли на работу Вашей компании зарубежные санкции, введённые против России и отдельных российских корпораций?», в % от всех опрошенных женщин-предпринимателей





Таблица 2. «С какими проблемами столкнулась Ваша компания в связи с текущей экономической ситуацией и введением санкций?»*, в % от всех опрошенных женщин-предпринимателей





*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли дать несколько вариантов ответа.

Таблица 3. Динамика Индекса женской предпринимательской активности (WBI)





[1]Исследование проведено Аналитическим центром НАФИ в марте 2022 г.