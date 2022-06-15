Федеральные новости

Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНР

Федеральные новости 15.06.2022 11:01
0
15.06.2022 11:01


Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал правильным сохранение законодательной нормы о смертной казни в Донецкой народной республике. Такого наказания, по мнению спикера, заслуживают те, кто стреляет по мирным жителям. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом Володин заявил сегодня, 15 июня, в своем телеграм-канале. 

– На прошлой неделе в Государственной думе с официальным визитом была делегация парламента ДНР. Обсуждались вопросы гармонизации законодательства наших государств. Но в ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идёт о смертной казни, – написал председатель ГД этим утром. – Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети. 

Высшей меры наказания, по мнению Володина, заслуживают и те, кто отдает приказы стрелять по мирным, и те, кто их исполняет. 

– Они должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты, – заявил Вячеслав Володин. 

Фото: пресс-служба Государственной думы РФ. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Федеральные новости
10.06.2022 12:00
Федеральные новости 10.06.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.06.2022 10:56
Федеральные новости 03.06.2022 10:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.05.2022 15:27
Федеральные новости 31.05.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.05.2022 11:31
Федеральные новости 31.05.2022 11:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.05.2022 16:45
Федеральные новости 24.05.2022 16:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.05.2022 12:38
Федеральные новости 22.05.2022 12:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.05.2022 13:53
Федеральные новости 20.05.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.05.2022 11:37
Федеральные новости 19.05.2022 11:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.05.2022 13:08
Федеральные новости 16.05.2022 13:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.05.2022 15:25
Федеральные новости 10.05.2022 15:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.05.2022 10:19
Федеральные новости 06.05.2022 10:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.05.2022 14:05
Федеральные новости 04.05.2022 14:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.04.2022 10:46
Федеральные новости 29.04.2022 10:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.04.2022 09:42
Федеральные новости 29.04.2022 09:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.04.2022 19:51
Федеральные новости 28.04.2022 19:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:06
Волгоградцы лишились спокойного сна из-за мусоровозов-полуночниковСмотреть фотографии
13:18
Пешеходы бросились на помощь: под Волгоградом Kia перевернулась на крышу – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:07
МЧС предупредило волгоградцев о граде, ливнях и ветре до 25 м/сСмотреть фотографии
13:04
Сотрудница и клиент банка в Волгограде спасли пенсионеров от мошенниковСмотреть фотографии
12:35
В СК сообщили подробности по делу о смерти на заброшке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
Жители Новониколаевского Волгоградской области требуют проведения референдума из-за битумного заводаСмотреть фотографии
11:50
Суд обязал мэрию Волгограда осветить хутора на острове СарпинскийСмотреть фотографии
11:29
После смерти 13-летнего подростка под Волгоградом возбудили делоСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области водитель погиб в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде на дачном участке нашли два трупаСмотреть фотографии
11:01
Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНРСмотреть фотографии
10:35
Делегаты от Волгоградской области участвуют в XXV ПМЭФСмотреть фотографии
10:28
Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»Смотреть фотографии
10:25
Не смирились: половина опрошенных волгоградцев готовы к новому референдуму по переводу стрелокСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде не хватило новых троллейбусов на разрекламированные маршрутыСмотреть фотографии
09:32
Молодой волгоградец при заказе путаны лишился крупной суммыСмотреть фотографии
08:57
Волгоградцы запечатлели «клубничную» луну в небеСмотреть фотографии
08:31
Глава Камышина вручил орден Мужества вдове погибшего контрактникаСмотреть фотографии
08:06
Поезд Ташкент-Волгоград вернули в расписание после двухлетнего перерываСмотреть фотографии
06:55
«Никто не хочет идти на завод»: волгоградцы высказались о страхе потерять работуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:46
Мэрия Волгограда ищет старые автобусы на маршрут № 65 за 43 млн рублейСмотреть фотографии
20:39
24 часа ареста: в центре Волгограда двое пикаперов планировали провокациюСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Пьяным за руль нельзя? А почему?»: в Волгограде полиция устроила «праздничную» облаву на дорогахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:18
В Волгограде на парковке ВГАФК протаранили иномаркуСмотреть фотографии
18:26
Предприниматель из Волгограда пожаловался Бастрыкину на муниципальных чиновниковСмотреть фотографии
17:53
«Хотел остаться дома»: в Волгоградской области арестован водитель, бросивший умирать сбитого пешеходаСмотреть фотографии
17:51
Облздрав сообщил состояние пострадавших в ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
17:51
Суд в Волгограде обязал наладить в доме с изъяном горячее водоснабжениеСмотреть фотографии
17:17
«За Волгой для них земля есть»: Росимущество передало территорию в 30 гектаров многодетным КраснослободскаСмотреть фотографии
16:56
На берегу Волги под Волгоградом эффектно сгорела баняСмотреть фотографии
 