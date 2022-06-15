Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНР





Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал правильным сохранение законодательной нормы о смертной казни в Донецкой народной республике. Такого наказания, по мнению спикера, заслуживают те, кто стреляет по мирным жителям. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом Володин заявил сегодня, 15 июня, в своем телеграм-канале.

– На прошлой неделе в Государственной думе с официальным визитом была делегация парламента ДНР. Обсуждались вопросы гармонизации законодательства наших государств. Но в ДНР есть норма, которую правильно было бы сохранить. Особенно это актуально в условиях военного времени. Речь идёт о смертной казни, – написал председатель ГД этим утром. – Мы с вами каждый день видим преступления против человечества, которые совершает киевский неонацистский режим, обстреливая жилые кварталы, больницы, роддома, детские садики, школы. Гибнут старики, женщины, дети.

Высшей меры наказания, по мнению Володина, заслуживают и те, кто отдает приказы стрелять по мирным, и те, кто их исполняет.

– Они должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты, – заявил Вячеслав Володин.

Фото: пресс-служба Государственной думы РФ.