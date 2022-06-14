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Это «Клево»!: незабываемый отдых на берегу Дона для всей семьи

Полезно знать 14.06.2022 15:44 Новости компаний
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14.06.2022 15:44 Новости компаний


Впереди целое лето, а вы еще не запланировали свой семейный досуг на предстоящий долгожданный отпуск? Туроператоры продолжают отменять поездки за границу, а то, что осталось, стоит баснословных денег? Тогда спешим рассказать вам о парк-отеле «Клево» (база отдыха «Людмила»), расположенном в Калачевском районе на территории пойменного леса возле берега реки Дон.

 
Парк-отель «Клёво» раскинулся посреди девственных красот донской поймы в хуторе Рюмино-Красноярский. На территории парка высажены более 170 хвойных и 140 плодовых деревьев.

 

«Клево» — это поистине райское место для всех жителей региона – как для семей с детьми, так и для рыбаков. На территории расположены 11 комфортабельных домиков на любой вкус, в том числе и уникальный скай-дом Сфера с купольной крышей. На территории каждого домика вы найдете гриль-зону, вязанку дров и удобную беседку со стульями и скамейками.

В стоимость проживания входит натуральный завтрак на выбор – каша, блины или сырники. А приготовлены с использованием домашних яиц, которые собраны в том же парк-отеле. Остальные ингредиенты закупаются только у местных фермеров. Помимо этого, вы также сможете отведать вкуснейшей донской ухи из свежей рыбы, выловленной сотрудниками парк-отеля. 

 

В парк-отеле находится понтонный причал и пляж. Здесь, к слову, можно рыбачить не только летом, но и зимой. В распоряжении отдыхающих, кроме того: 5 вместительных лодок, 3 из которых повышенного комфорта. Полный бак бензина включен в стоимость аренды лодки. Имеется и отдельный спуск для вашего личного водного транспорта. Для детей оборудован бассейн с прозрачной и теплой водой. 

 

Пока родители проводят свой отдых, детям также предусмотрена целая развлекательная программа. Ребенок сможет окунуться в целый мир мультфильмов, ведь в мини-кинотеатре есть все для этого – детские сиденья-груши, пледы, еда и напитки. По вечерам открывается и для взрослых – для зрителей предусмотрен бар и разнообразные закуски для комфортного кинопоказа. 

 

Помимо этого, на территории парк-отеля расположен «трогательный» зоопарк, где ребенок сможет покормить и погладить кроликов, а также посмотреть на невероятную красоту шелковых кур, золотистого фазана и других птиц. Для активного отдыха детей имеются детские и спортивные площадки. 

Создатели парк-отеля, добавим, позаботились не только о комфорте гостей, но и об экологии. Так, на всей площади турбазы размещены урны для раздельного сбора мусора. Для сбережения энергии на территории расположены ветряки, которые позволяют сохранить природу и снизить воздействие на окружающую среду. 

 

Среди такого разнообразия можно не только отлично провести время в отпуске, но и отметить день рождения, корпоратив или свадьбу. Для этого в «Клево» есть летнее кафе BAR&Grill вместительностью более 50 человек. Зал оборудован проектором, экраном, звуковым и световым оборудованием. 
Также парк-отель «Клево» предлагает индивидуальные и групповые экскурсии к главным достопримечательностям района город воинской славы Калач-на-Дону, поселок Пятиморск и загадочное место гора Ведьмин клык.



 

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