Это «Клево»!: незабываемый отдых на берегу Дона для всей семьи

Полезно знать 14.06.2022 15:44 Новости компаний
0
14.06.2022 15:44 Новости компаний
Впереди целое лето, а вы еще не запланировали свой семейный досуг на предстоящий долгожданный отпуск? Туроператоры продолжают отменять поездки за границу, а то, что осталось, стоит баснословных денег? Тогда спешим рассказать вам о парк-отеле «Клево» (база отдыха «Людмила»), расположенном в Калачевском районе на территории пойменного леса возле берега реки Дон.
Парк-отель «Клёво» раскинулся посреди девственных красот донской поймы в хуторе Рюмино-Красноярский. На территории парка высажены более 170 хвойных и 140 плодовых деревьев.
«Клево» — это поистине райское место для всех жителей региона – как для семей с детьми, так и для рыбаков. На территории расположены 11 комфортабельных домиков на любой вкус, в том числе и уникальный скай-дом Сфера с купольной крышей. На территории каждого домика вы найдете гриль-зону, вязанку дров и удобную беседку со стульями и скамейками.
В стоимость проживания входит натуральный завтрак на выбор – каша, блины или сырники. А приготовлены с использованием домашних яиц, которые собраны в том же парк-отеле. Остальные ингредиенты закупаются только у местных фермеров. Помимо этого, вы также сможете отведать вкуснейшей донской ухи из свежей рыбы, выловленной сотрудниками парк-отеля.
В парк-отеле находится понтонный причал и пляж. Здесь, к слову, можно рыбачить не только летом, но и зимой. В распоряжении отдыхающих, кроме того: 5 вместительных лодок, 3 из которых повышенного комфорта. Полный бак бензина включен в стоимость аренды лодки. Имеется и отдельный спуск для вашего личного водного транспорта. Для детей оборудован бассейн с прозрачной и теплой водой.
Пока родители проводят свой отдых, детям также предусмотрена целая развлекательная программа. Ребенок сможет окунуться в целый мир мультфильмов, ведь в мини-кинотеатре есть все для этого – детские сиденья-груши, пледы, еда и напитки. По вечерам открывается и для взрослых – для зрителей предусмотрен бар и разнообразные закуски для комфортного кинопоказа.
Помимо этого, на территории парк-отеля расположен «трогательный» зоопарк, где ребенок сможет покормить и погладить кроликов, а также посмотреть на невероятную красоту шелковых кур, золотистого фазана и других птиц. Для активного отдыха детей имеются детские и спортивные площадки.
Создатели парк-отеля, добавим, позаботились не только о комфорте гостей, но и об экологии. Так, на всей площади турбазы размещены урны для раздельного сбора мусора. Для сбережения энергии на территории расположены ветряки, которые позволяют сохранить природу и снизить воздействие на окружающую среду.
Среди такого разнообразия можно не только отлично провести время в отпуске, но и отметить день рождения, корпоратив или свадьбу. Для этого в «Клево» есть летнее кафе BAR&Grill вместительностью более 50 человек. Зал оборудован проектором, экраном, звуковым и световым оборудованием.
Также парк-отель «Клево» предлагает индивидуальные и групповые экскурсии к главным достопримечательностям района город воинской славы Калач-на-Дону, поселок Пятиморск и загадочное место гора Ведьмин клык.
Реклама
Волгоградский Роспотребнадзор дал советы по выбору хорошей клубники и черешни14.06.2022 10:32
Полезно знать 14.06.2022 10:32
Осадки кончились: жара в Волгограде и области набирает обороты13.06.2022 08:43
Полезно знать 13.06.2022 08:43
Три района в Волгограде 10 июня оставят без света09.06.2022 22:37
Полезно знать 09.06.2022 22:37
В Волгоградской области перед Днем России разразится гроза09.06.2022 11:19
Полезно знать 09.06.2022 11:19
«СОГАЗ-Мед»: как бесплатно лечиться в отпуске09.06.2022 10:29
Полезно знать 09.06.2022 10:29
Земляника в степных условиях и спасенный енот: волгоградский фермер о своем проекте в агротуризме06.06.2022 13:08
Полезно знать 06.06.2022 13:08
В трех районах Волгограда временно отключат свет 3 июня03.06.2022 08:12
Полезно знать 03.06.2022 08:12
МОРИ Синема приглашает на праздник в День защиты детей31.05.2022 10:43
Полезно знать 31.05.2022 10:43
Волгоградцам рассказали о 7 шагах к новой кухне29.05.2022 23:50
Полезно знать 29.05.2022 23:50
Корпоративные подарки: готовимся к Новому году27.05.2022 13:59
Полезно знать 27.05.2022 13:59
Углубленная диспансеризация: важно, удобно, бесплатно26.05.2022 09:25
Полезно знать 26.05.2022 09:25
В Волжском заработал паром через Ахтубу25.05.2022 18:34
Полезно знать 25.05.2022 18:34
В двух районах Волгограда отключили горячую воду25.05.2022 08:04
Полезно знать 25.05.2022 08:04
В Волгограде ночью начнут ремонт трамвайного переезда23.05.2022 20:05
Полезно знать 23.05.2022 20:05
В пяти районах Волгограда 23 мая отключат свет23.05.2022 08:23
Полезно знать 23.05.2022 08:23