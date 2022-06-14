Происшествия

Волгогардец случайно выпал из окна и впал в кому

Происшествия 14.06.2022 09:25
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14.06.2022 09:25



Несчастный случай произошел в центре Волгограда на улице Чуйкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, 43-летний мужчина проводил демонтаж сплит-системы, но не удержался и упал с высоты второго этажа. В результате падения он получил множественные переломы и ушибы, в том числе головы и легких. В состоянии комы его доставили в больницу скорой медицинской помощи №25.
Фото: скриншот Яндекс.Карты

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