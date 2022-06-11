







Волгоградское УФАС России признало компании «Энергострой+» и «Волгастройсервис», а также областное управление капитального строительства (УКС) и Главное строительное управление ФСИН России нарушившими антимонопольное законодательство. УКС, ГСУ ФСИН и организации заключили антиконкурентное соглашение, результатом которого стало ограничение доступа на рынок выполнения работ по капремонту, рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве.





Так, УКС в качестве заказчика заключило с ГСУ ФСИН 6 госконтрактов на выполнение соответствующих ремонтных работ на общую сумму 110 080 842 рубля. Контракты были заключены как с единственным подрядчиком.





При этом фактически ремонтные работы в обход обязательных процедур торгов выполнили компании «Энергострой+» и «Волгастройсервис». С ними у ГСУ ФСИН были заключены договоры подряда.





Ведомство расценило такие действия организаций, УКС и ГСУ ФСИН как реализацию антиконкурентного соглашения.





В случае установления вины организациям и их должностным лицам грозят штрафы в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ. Кроме того, Волгоградское УФАС России направит в правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.



