Борьба с коррупцией

Волгоградские антимонопольщики раскрыли картельный сговор бизнесменов и УФСИН

Борьба с коррупцией 11.06.2022 07:26
0
11.06.2022 07:26



Волгоградское УФАС России признало компании «Энергострой+» и «Волгастройсервис», а также областное управление капитального строительства (УКС) и Главное строительное управление ФСИН России  нарушившими антимонопольное законодательство. УКС, ГСУ ФСИН и организации заключили антиконкурентное соглашение, результатом которого стало ограничение доступа на рынок выполнения работ по капремонту, рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве.

Так, УКС в качестве заказчика заключило с ГСУ ФСИН 6 госконтрактов на выполнение соответствующих ремонтных работ на общую сумму 110 080 842 рубля. Контракты были заключены как с единственным подрядчиком.

При этом фактически ремонтные работы в обход обязательных процедур торгов выполнили компании «Энергострой+» и «Волгастройсервис». С ними у ГСУ ФСИН были заключены договоры подряда.

Ведомство расценило такие действия организаций, УКС и ГСУ ФСИН как реализацию антиконкурентного соглашения.

В случае установления вины организациям и их должностным лицам грозят штрафы в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ. Кроме того, Волгоградское УФАС России направит в правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, это уже не первый подобный случай. Ранее УФАС раскрыло картельный сговор руководства ИК-26, волжских чиновников и фирмы "Каспий" при строительстве детского сада, что закончилось возбуждением уголовного дела и миллионными штрафами.




Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Борьба с коррупцией
06.06.2022 10:18
Борьба с коррупцией 06.06.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.06.2022 06:20
Борьба с коррупцией 03.06.2022 06:20
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.06.2022 06:19
Борьба с коррупцией 01.06.2022 06:19
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.05.2022 17:13
Борьба с коррупцией 30.05.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2022 13:37
Борьба с коррупцией 28.05.2022 13:37
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2022 08:12
Борьба с коррупцией 28.05.2022 08:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2022 11:46
Борьба с коррупцией 27.05.2022 11:46
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2022 18:51
Борьба с коррупцией 26.05.2022 18:51
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2022 11:40
Борьба с коррупцией 26.05.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.05.2022 09:03
Борьба с коррупцией 22.05.2022 09:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.05.2022 13:51
Борьба с коррупцией 14.05.2022 13:51
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2022 16:57
Борьба с коррупцией 13.05.2022 16:57
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.05.2022 13:39
Борьба с коррупцией 13.05.2022 13:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.05.2022 11:27
Борьба с коррупцией 12.05.2022 11:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.05.2022 08:33
Борьба с коррупцией 10.05.2022 08:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:34
В Волгограде стартовал мотопробег в честь Дня РоссииСмотреть фотографии
12:21
«Не вижу никаких сложностей»: Бочаров поручил главе Волгограда привести в порядок парк на ЧуйковаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
Сын Виктора Цоя анонсировал концерт группы «Кино» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде пенсионерку увезли в больницу из автобусаСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде мужчина пострадал в ДТП с мусоровозомСмотреть фотографии
09:22
«Такого порядка с прошлого года не видели»: в Волгограде знаменитую свалку зачистили до веточкиСмотреть фотографии
07:56
Росстат: убыль населения Волгоградской области в 2022 году составила 7143 человекаСмотреть фотографии
07:26
Волгоградские антимонопольщики раскрыли картельный сговор бизнесменов и УФСИНСмотреть фотографии
22:03
Волгоградцы хотят видеть вывески и рекламу на улицах только на русском языкеСмотреть фотографии
21:44
Синоптики прогнозируют на выходные дожди и жару в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:47
Лоукастер Smartavia возобновляет авиаперелеты из Волгограда в Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
20:31
Изнывающие от жары волгоградцы требуют включить фонтаны в центре городаСмотреть фотографии
20:01
Поджигали и отбивали почки: 18-летний контрактник из Волгограда провел 34 дня в украинском пленуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:51
В Волгограде изменят схему движения автобуса № 35 на 11 и 12 июняСмотреть фотографии
18:55
«Без воды – плохо»: волгоградцы просят вернуть речные трамвайчики до пляжейСмотреть фотографии
17:25
Под Волгоградом выявлен первый случай КГЛ после укуса клещаСмотреть фотографии
17:18
В Волгоградской области в шлюзе ВДСК обнаружили труп мужчиныСмотреть фотографии
16:28
Волгоградку осудили условно за взятку при оформлении инвалидностиСмотреть фотографии
16:24
В группе компаний «НИКОХИМ» стартовал традиционный конкурс профессионального мастерства для рабочихСмотреть фотографии
16:08
Транспорт ускорится в центре Волгограда 12 июняСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области старика лишили пенсии за фейковый долг по мусоруСмотреть фотографии
15:30
Теперь без шансов: волгоградский «Ротор» отправлен в ФНЛ-2Смотреть фотографии
15:16
Бочаров наградил волгоградских врачей за борьбу с COVID-19Смотреть фотографии
14:55
Вандалы сломали фигуры ослика и «смешарика» в сквере ВолгоградаСмотреть фотографии
14:54
«Увозили – был без сознания»: в Волгограде до смерти забили мужчину за попытку изнасилования школьницыСмотреть фотографии
14:33
Водный оазис с островами появится в июле в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:56
«Волгоград Арену» зарезервировал для матчей клуб из РПЛ «Факел»Смотреть фотографии
13:55
В Волгограде открыли почетную доску в честь участника спецоперации Дмитрия ЛитвиноваСмотреть фотографии
13:04
Волжская ГЭС вдвое увеличит сбросы воды по приказу РосводресурсовСмотреть фотографии
12:40
«РТК-Солар» поднимет вопросы кибербезопасности на ПМЭФ-2022Смотреть фотографии
 