Борьба с коррупцией 11.06.2022 07:26
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11.06.2022 07:26
Волгоградское УФАС России признало компании «Энергострой+» и «Волгастройсервис», а также областное управление капитального строительства (УКС) и Главное строительное управление ФСИН России нарушившими антимонопольное законодательство. УКС, ГСУ ФСИН и организации заключили антиконкурентное соглашение, результатом которого стало ограничение доступа на рынок выполнения работ по капремонту, рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве.
Так, УКС в качестве заказчика заключило с ГСУ ФСИН 6 госконтрактов на выполнение соответствующих ремонтных работ на общую сумму 110 080 842 рубля. Контракты были заключены как с единственным подрядчиком.
При этом фактически ремонтные работы в обход обязательных процедур торгов выполнили компании «Энергострой+» и «Волгастройсервис». С ними у ГСУ ФСИН были заключены договоры подряда.
Ведомство расценило такие действия организаций, УКС и ГСУ ФСИН как реализацию антиконкурентного соглашения.
В случае установления вины организациям и их должностным лицам грозят штрафы в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ. Кроме того, Волгоградское УФАС России направит в правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Напомним, это уже не первый подобный случай. Ранее УФАС раскрыло картельный сговор руководства ИК-26, волжских чиновников и фирмы "Каспий" при строительстве детского сада, что закончилось возбуждением уголовного дела и миллионными штрафами.
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