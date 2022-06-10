Экономика

Банк «Открытие»: ЕЦБ анонсировал рост ставок

Экономика 10.06.2022 15:07 Новости компаний
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10.06.2022 15:07 Новости компаний


По итогам заседания ЕЦБ дал сигнал об ускорении темпов ужесточения своей монетарной политики. Это реакция на рост текущих темпов инфляции и ожидания ее сохранения выше целевого уровня на трехлетнем горизонте. Покупки чистых активов в рамках программ будут завершены к 1 июля. Регулятор анонсировал рост ставок на 25 б.п. на следующем заседании в июле, а также заявил об ожиданиях их дальнейшего увеличения в сентябре и постепенном, но устойчивом их росте в будущем. Рынок ожидает увеличение ставки ЕЦБ на 2-2,5 п.п. в течение года, но, по мнению «Открытие Research»  это все же оптимистичная траектория.

По итогам заседания ЕЦБ опубликовал обновленные прогнозы. Рост ВВП в 2022 г был пересмотрен с 3,7% до 2,1%, что равносильно стагнации, поскольку 1,9 п.п. составляет эффект от низкой базы 2021 г. При этом опубликованные в мае прогнозы Еврокомиссии предполагали рост экономики Еврозоны на 2,7%. Рост ВВП в 2023 и 2024 г. составит 2,1%. Среднегодовой рост цен в 2021 г. был пересмотрен с 5,1% до 6,8% в 2022 г. (3,3% по индексу Core CPI), до 3,5% (2,8%) и 2,1% (2,3%) в 2023 и 2024 г. соответственно. Отметим, что ожидания на 2022 г. по росту цен предполагают замедление годовых показателей роста цен по сравнению с текущими 8,1% и 3,8% г/г по индексам CPI и Core CPI соответственно.

Прогнозируемое замедление роста цен вряд ли связано исключительно с решением ЕЦБ ускорить ужесточение своей политики. На экономику Еврозоны сейчас действует много отрицательных шоков, начиная с чрезвычайно высоких цен на основные сырьевые товары, заканчивая санкциями, введёнными в отношении России, и замедлением экономик США и Китая, из-за которых инфляция замедлялась бы даже без ужесточения политики. Существует мнение, что ЕЦБ пытается сократить продолжительность периода высокой инфляции, чтобы не допустить утраты доверия экономических агентов к целевому уровню. Однако в настоящий момент признаки этого отсутствуют и, учитывая экономическую ситуацию, продолжительный период сохранения инфляции на уровнях сильно выше целевого из-за быстрого роста доходов – необходимого условия инфляционной спирали – представляется маловероятным. В то же время сложно не согласиться с тем, что что ЕЦБ пользуется уникальной возможностью, чтобы выйти из режима отрицательных процентных ставок, в которых экономика Еврозоны находится с 2014 г. и создать буфер для смягчения монетарной политики в будущем. Но делает это максимально осторожно, чтобы отрицательное воздействие роста ставок на экономику растворилось в многочисленных шоках со стороны иных факторов.
Решение ЕЦБ было не вполне ожидаемым для рынка – рыночные игроки закладывали рост ставок уже на этом заседании. При этом, если курс евро упал с 1,072 до 1,062 доллара за евро, то доходность свопов лишь выросла на 10-20 б.п. из-за подтверждения курса регулятора на продолжительное увеличение ставок. Рынок ожидает увеличение ставки ЕЦБ на 2-2,5 п.п. в течение года. По мнению Открытие Research,  это все же оптимистичная траектория: с высокой вероятностью ЕЦБ приостановит ужесточение политики при наступлении рецессии (в терминах динамики кв/кв) в экономике Еврозоны, которая весьма вероятна.




 

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