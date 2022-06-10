Экономика

Банк «Открытие» снизил ставки по автокредитам до 9,9%

Экономика 10.06.2022 15:05 Новости компаний
0
10.06.2022 15:05 Новости компаний


«Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») снизил ставки по линейке залоговых автокредитных продуктов. Максимальный размер снижения составил 2,6 процентных пункта, минимальные ставки установлены на уровне от 9,9% годовых в рублях. Наилучшие кредитные условия доступны при оформлении страхования транспортного средства и подключении опции «ставка автомобилиста».

Клиенты всего по двум документам (паспорту и второму документу на выбор) могут получить финансирование в «Открытие Авто» практически под любые потребности: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, автокредит с остаточным платежом, кредит на покупку авто у дилера и у частного лица, в рамках специальных программ с автопроизводителями. В зависимости от программы заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог. От выбора данных параметров зависят условия предлагаемых кредитных программ.

В рамках залогового кредитования клиентам доступны кредиты по ставке от 9,9% годовых на новые и подержанные авто, на сумму до 8 млн рублей, сроком до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 0 до 20%, в зависимости от программы.

Кредит по спецпрограммам с автопроизводителями и дилерами выдается на покупку автомобилей марок Geely, Chery, Cheryexeed, Haval, Changan, FAW, JAC, GAC, ГАЗ, Hyundai и Kia. Ставка составит от 11,5% годовых в рублях, доступная сумма финансирования - до 8 млн рублей на срок до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%.

Беззалоговые кредиты можно оформить по ставке от 18,5% годовых, на сумму до 3 млн рублей, сроком до 7 лет, без требований к автомобилю, каско и залога, с нулевым первоначальным взносом.

Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте и в офисах банка «Открытие», а также более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительное преимущество для клиентов - возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг. 

«Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ приближаются к более комфортным значениям и ставки по банковским кредитам.  В сочетании с трендом стабилизации цен на новые автомобили и снижением ценников на авто с пробегом растут спрос и выдачи автокредитов. Покупатели возвращаются к вопросу приобретения автомобиля, в том числе с помощью заемного финансирования, - отметили в пресс-службе банка «Открытие». - В июне выдачи автокредитов скорее всего продолжат рост на фоне дальнейшего снижения ставок. При этом в ближайшие месяцы сохранится высокий спрос на автомобили с пробегом. Этот сегмент останется драйвером восстановления рынка автокредитования в ближайшие месяцы».

«Открытие Авто» входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю автокредитов и в топ-3 по объему выдач автокредитов, в том числе является лидером в сегменте АСП. С начала года банк выдал более 22 тыс. автокредитов на сумму 27,4 млрд рублей. Порядка 2/3 кредитных договоров было оформлено на авто с пробегом. Средний чек кредита в мае составил 906 тыс. рублей на подержанный и 1,9 млн рублей на новый автомобиль. Среди наиболее популярных в мае кредитных авто в новом сегменте оказались марки Kia, Hyundai, Lada, Renault и Geely, в сегменте АСП -Lada, Kia Hyundai, Toyota и Nissan. Заемщики чаще предпочитают оформлять кредиты на сумму 1,5 –2 млн рублей по новым и от 500 тыс. до 1 млн рублей по авто с пробегом, на срок от 4-5 лет и с первоначальным взносом в 20-30%. 

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
10.06.2022 16:24
Экономика 10.06.2022 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 15:59
Экономика 10.06.2022 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 15:24
Экономика 10.06.2022 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 15:07
Экономика 10.06.2022 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 15:02
Экономика 10.06.2022 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 14:38
Экономика 10.06.2022 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 14:10
Экономика 10.06.2022 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 13:10
Экономика 10.06.2022 13:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.06.2022 12:48
Экономика 10.06.2022 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 10:54
Экономика 10.06.2022 10:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 09:46
Экономика 10.06.2022 09:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.06.2022 09:18
Экономика 10.06.2022 09:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 08:28
Экономика 10.06.2022 08:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2022 20:23
Экономика 09.06.2022 20:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.06.2022 15:59
Экономика 09.06.2022 15:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:55
«Без воды – плохо»: волгоградцы просят вернуть речные трамвайчики до пляжейСмотреть фотографии
17:25
Под Волгоградом выявлен первый случай КГЛ после укуса клещаСмотреть фотографии
17:18
В Волгоградской области в шлюзе ВДСК обнаружили труп мужчиныСмотреть фотографии
16:28
Волгоградку осудили условно за взятку при оформлении инвалидностиСмотреть фотографии
16:24
В группе компаний «НИКОХИМ» стартовал традиционный конкурс профессионального мастерства для рабочихСмотреть фотографии
16:08
Транспорт ускорится в центре Волгограда 12 июняСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области старика лишили пенсии за фейковый долг по мусоруСмотреть фотографии
15:30
Теперь без шансов: волгоградский «Ротор» отправлен в ФНЛ-2Смотреть фотографии
15:16
Бочаров наградил волгоградских врачей за борьбу с COVID-19Смотреть фотографии
14:55
Вандалы сломали фигуры ослика и «смешарика» в сквере ВолгоградаСмотреть фотографии
14:54
«Увозили – был без сознания»: в Волгограде до смерти забили мужчину за попытку изнасилования школьницыСмотреть фотографии
14:33
Водный оазис с островами появится в июле в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:56
«Волгоград Арену» зарезервировал для матчей клуб из РПЛ «Факел»Смотреть фотографии
13:55
В Волгограде открыли почетную доску в честь участника спецоперации Дмитрия ЛитвиноваСмотреть фотографии
13:04
Волжская ГЭС вдвое увеличит сбросы воды по приказу РосводресурсовСмотреть фотографии
12:40
«РТК-Солар» поднимет вопросы кибербезопасности на ПМЭФ-2022Смотреть фотографии
12:33
Волжанин пришел к брату и погиб, выпав из его квартирыСмотреть фотографии
12:00
В России могут запретить рекламу на иностранных языкахСмотреть фотографии
11:33
Жителям Волгоградской области запретили ходить в лесСмотреть фотографии
11:15
Росстат зафиксировал снижение зарплат волгоградских бюджетников в 2022 годуСмотреть фотографии
11:04
Пассажирка получила сложный перелом в аварии с автобусом № 88: видео ДТПСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде завели дело о самоуправстве за нарушение моратория на проверки бизнесаСмотреть фотографии
10:32
Под Волгоградом нашли тело пропавшего два месяца назад рыбакаСмотреть фотографии
10:04
В Волжском скончался покалеченный в аварии 20-летний пешеходСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде растет конкуренция за рабочие местаСмотреть фотографии
09:37
«Оставили на рассаду?»: волгоградцы показали результат уборки на улице ТитоваСмотреть фотографии
09:26
В Волгоградской области осудят отца за смерть дочки в коляскеСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде в День России ударят в колоколаСмотреть фотографии
08:28
Волгоградские газовики посетили производственную площадку «Группы ПОЛИПЛАСТИК»Смотреть фотографии
08:17
Открытие пляжа в Волжском отметят вечеринкойСмотреть фотографии
 