«Увозили – был без сознания»: в Волгограде до смерти забили мужчину за попытку изнасилования школьницы

В Красноармейском районе Волгограда прохожие с кулаками набросились на мужчину, который, по предварительным данным, пытался изнасиловать школьницу. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел накануне на улице Остравской. С места происшествия житель Волгограда был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Как рассказали информагентству очевидцы случившегося, житель Волгограда – на вид ему около 50 лет – напал на девочку под мостом через ВДСК. При этом злоумышленник не стал дожидаться темного времени суток. Все случилось около 19.00.

– Когда я проходил мимо, услышал крики и обратил внимание на то, что в районе моста происходит что-то неладное, – рассказал «Высоте 102» очевидец происшествия, пожелавший сохранить анонимность. – Стал спрашивать у людей, в чем дело. Ответили, что это якобы педофил, который напал на девочку.

По словам собеседника информагентства, рядом действительно находилась девочка-подросток школьного возраста. За испуганным ребенком на место прибыли родители.

– Избили мужчину, конечно, очень сильно. У него была окровавлена голова. Какая-то женщина вызвала скорую помощь, и его увезли врачи. Увозили – был без сознания. Что дальше происходило, не знаю, – говорит житель Волгограда.

В экстренных службах ИА «Высота 102» удалось выяснить, что действительно вечером 9 июня с улицы Остравской в городскую больницу в Красноармейском районе был доставлен мужчина с тяжелыми травмами головы. Впоследствии он скончался.

Редакция информагентства запросила комментарий в СУ СК России по Волгоградской области. В правоохранительных органах происшествие не опровергают, но и деталей случившегося не сообщают.