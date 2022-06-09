В Городищенском районе Волгоградской области сегодня, 9 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла по вине 82-летнего водителя. Пожилой мужчина не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Авария, как сообщили в региональном главке полиции ИА «Высота 102», произошла во второй половине дня на 672-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград.

– По предварительной информации, в 15.30 82-летний водитель «ВАЗ-2106», направляясь в сторону Волгограда, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилями «МАН» и Subaru, – сообщили обстоятельства аварии в пресс-службе волгоградского ГУ МВД России.





В результате дорожно-транспортного происшествия помощь врачей потребовалась 82-летнему пенсионеру, управлявшему отечественной легковушкой, а также 68-летней женщине, которая находилась за рулем Subaru.

Наиболее сильные повреждения при столкновении получила «шестерка». Судя по кадрам с места происшествия, ВАЗ восстановлению не подлежит – у автомобиля полностью снесена передняя часть. От удара искореженным оказался и японский автомобиль.